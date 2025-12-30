Συναρπαστικές αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ξεκινήσει στο Κάστρο Ραμπάτ στο Μαρντίν, στη νοτιοανατολική Τουρκία, αποκαλύπτοντας ιστορικά κατάλοιπα που χρονολογούνται περίπου πριν από 2.000 χρόνια, σύμφωνα με αξιωματούχους και μελετητές.

Το αρχαίο φρούριο βρίσκεται στο χωριό Χισαράλτι, στην επαρχία Ντερίκ, καταλαμβάνει έκταση 5,5 εκταρίων και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 955 μέτρων.

Πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο με σκοπό την προστασία των εμπορικών καραβανιών και την άμυνα της περιοχής από τις επιδρομές των Σασσανιδών, της περσικής αυτοκρατορίας της εποχής.

Με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι ανασκαφές πραγματοποιούνται υπό τη διεύθυνση του διευθυντή του Μουσείου Μαρντίν, Ιντρίς Ακγκιούλ, με τη συμμετοχή των αρχαιολόγων Μεχμέτ Σαν και Ερτζάν Γκιουζέλ.

Λόγω της έλλειψης οδικής πρόσβασης, η ομάδα χρειάζεται να περπατήσει περίπου μιάμιση ώρα για να φτάσει στον χώρο.

Αφού φτάσουν εκεί, εργάζονται προσεκτικά γύρω από τους πύργους παρατήρησης του κάστρου, τις οχυρώσεις, τις εκκλησίες, τα θυσιαστήρια, τους λαξευτούς τάφους, τις κατοικίες και τα υδραυλικά κανάλια.

«Πρόκειται για έναν από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους μετά την αρχαία πόλη Ντάρα», δήλωσε ο Ακγκιούλ. «Φέτος κάναμε την πρώτη ανασκαφική τομή σε ένα αρχιτεκτονικό κατάλοιπο που πιστεύεται ότι ήταν παρεκκλήσι».

Ο Ακγκιούλ ανέφερε ότι η παλαιότερη καταγραφή του χώρου έγινε από περιηγητές και ερευνητές το 1866. «Οι αναφορές τους επιβεβαίωσαν ότι οι εκκλησίες, οι δεξαμενές νερού και άλλα στοιχεία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση», πρόσθεσε. «Εντοπίσαμε κεραμικά θραύσματα από την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή περίοδο και την περίοδο των Αρτουκιδών.

Αυτό μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα ότι το κάστρο χρησιμοποιήθηκε σε όλες αυτές τις εποχές», είπε. «Ανακαλύψαμε επίσης αιχμές βελών και νομίσματα, τα οποία είναι σημαντικά για την ιστορική τεκμηρίωση».

Εκκλησίες, παρεκκλήσια, δεξαμενές και κατοικίες

Όπως ανέφερε, η ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει τις ανασκαφές στη μεγαλύτερη εκκλησία, γνωστή τοπικά ως Εκκλησία Ραμπάτ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο μικρότερο παρεκκλήσι που είναι λαξευμένο στον βράχο.

Το κάστρο, τοποθετημένο σε στρατηγικό σημείο με θέα στη Μεσοποταμιακή Πεδιάδα, πιθανότατα προστάτευε την περιοχή ανάμεσα στο σημερινό Ντιγιαρμπακίρ και την περιοχή Βιράνσεχιρ της επαρχίας της Έδεσσας της Μεσοποταμίας (Σανλιούρφα).

«Το δυτικό τμήμα του φρουρίου διαθέτει μεγάλα αμυντικά τείχη και τάφρους, ενώ η άνω πόλη περιλαμβάνει εκκλησίες, παρεκκλήσια, δεξαμενές νερού και κατοικίες», δήλωσε ο Ακγκιούλ. «Λόγω της θέσης του πάνω σε αρχαία οδική αρτηρία, το κάστρο εξυπηρετούσε τόσο αμυντικούς όσο και εμπορικούς σκοπούς».

Η ανασκαφική ομάδα ελπίζει να αποκαταστήσει και να αναδείξει τα καλοδιατηρημένα κτίσματα, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πολιτιστική διαδρομή τουρισμού στην περιοχή.

Ο Ακγκιούλ πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι ανασκαφές να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον» του Υπουργείου.

«Καθώς οι εργασίες προχωρούν, θα ρίξουμε φως στο παρελθόν της περιοχής», δήλωσε.

Ο ντόπιος Ροχάν Ατές, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην ανασκαφική ομάδα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τα ευρήματα. «Ξεκινάμε το ταξίδι μας το πρωί και περπατάμε μιάμιση ώρα για να φτάσουμε στο κάστρο», είπε. «Έχει ιστορία περίπου 2.000 ετών. Θέλουμε να ανοίξει στον τουρισμό για να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφθεί», πρόσθεσε. «Είμαι σίγουρος ότι καθώς συνεχίζονται οι ανασκαφές θα αποκαλυφθούν ακόμη πιο όμορφες κατασκευές».

«Οι μεγαλύτεροι μας μιλούσαν γι’ αυτό το μέρος, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι η ιστορία του φτάνει τόσο πίσω», κατέληξε. «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να γίνει ένα λαμπρό στολίδι της περιοχής».