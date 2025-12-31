Συνεχίζονται στο εξωτερικό τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον Τετέ, με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία να υποστηρίζουν πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει προταθεί και στην Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο εκπρόσωπος του παίκτη διερευνά ενεργά την αγορά για το μέλλον του. Παρότι η Γκρέμιο εμφανίζεται ως ο σύλλογος που δείχνει τη μεγαλύτερη διάθεση για την απόκτησή του, ο μάνατζέρ του κινείται παράλληλα και σε άλλα ποδοσφαιρικά «μέτωπα».

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρουί Σάντος του CNN Portugal, το όνομα του Τετέ έχει τεθεί υπόψη της Μπενφίκα, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Το μόνο που επισημαίνεται είναι πως αυτή την περίοδο η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έχει ως βασική προτεραιότητα την εύρεση αντικαταστάτη του Τούρκου αριστερού εξτρέμ Κερέμ Ακτούρκογλου, ο οποίος πριν από λίγους μήνες παραχωρήθηκε στη Φενέρμπαχτσε έναντι 22,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζουμε, πως ο Παναθηναϊκός δεν επιθυμεί να δώσει τον παίκτη με τη μορφή δανεισμού.