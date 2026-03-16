Η ολλανδική αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα φωτογραφίες δύο υπόπτων για τη βομβιστική επίθεση σε ένα εβραϊκό σχολείο του Άμστερνταμ, ζητώντας από τους πολίτες να μοιραστούν με τις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία έχουν για τα άτομα αυτά.

Η εισαγγελία του Ρότερνταμ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι πιστεύει πως οι ύποπτοι για άλλη επίθεση, σε μια συναγωγή της πόλης, είχαν «τρομοκρατικούς σκοπούς».

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν αν οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συνδέονται μεταξύ τους.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Άμστερνταμ, από κάμερες ασφαλείας, διακρίνονται δύο άτομα πάνω σε ένα μηχανάκι, ντυμένα στα μαύρα, κοντά σε ένα εβραϊκό σχολείο τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. «Εκείνη τη νύχτα, γύρω στις 3.45, δύο ύποπτοι έφτασαν με σκούτερ. Κατέβηκαν από το όχημά τους και τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στον εξωτερικό τοίχο του σχολείου. Κατόπιν επιβιβάστηκαν στο σκούτερ και διέφυγαν», περιέγραψε η αστυνομία.

«Προσπαθούν να εκφοβίσουν την εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας και αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξανόμενου αντισημιτισμού» στη χώρα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, στη συζήτηση που είχε με εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας.

Αν και δεν τραυματίστηκε κανείς και οι υλικές ζημιές ήταν περιορισμένες, οι αρχές ανησυχούν γιατί παρόμοιες επιθέσεις σημειώθηκαν στο Βέλγιο και την Ολλανδία τις προηγούμενες ημέρες. Την περασμένη Δευτέρα σημειώθηκε έκρηξη σε συναγωγή της Λιέγης. Ακολούθησε, την Παρασκευή, άλλη έκρηξη έξω από συναγωγή του Ρότερνταμ. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματίες.

Τέσσερις νεαροί ηλικίας 17-19 ετών, που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην επίθεση στο Ρότερνταμ, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση για 14 ημέρες.

Στο Βέλγιο, η έρευνα έχει ανατεθεί στην ομοσπονδιακή εισαγγελία, που είναι αρμόδια για υποθέσεις τρομοκρατίας.