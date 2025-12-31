Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν χθες, Τρίτη 30/12 το βράδυ οι αρχές της Θεσσαλονίκης για φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Το ρολόι, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews έδειχνε 23:30 όταν φωτιά ξέσπασε σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δύο παρακείμενες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 1ο όροφο της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μπαλκόνι.

Διεξάγεται έρευνα Για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διεξάγεται έρευνα.