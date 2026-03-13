Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική της Super League, με τους «Ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και να ανακοινώνουν την αποστολή για την αναμέτρηση. Από τα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απουσιάζει ο Σαντιάγο Έσε, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και δεν θα είναι διαθέσιμος. Εκτός επιλογών βρίσκεται επίσης ο Αντρέ Λουίζ, ενώ ο Μπρούνο δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας. Στην αποστολή δεν συμπεριλαμβάνεται και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.