Για πρώτη φορά παγκοσμίως, χειρουργοί στην Κίνα πραγματοποίησαν μια εξαιρετικά πρωτοποριακή επέμβαση, μεταμοσχεύοντας το αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της, προκειμένου να το διατηρήσουν ζωντανό πριν το επανατοποθετήσουν στο κεφάλι της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας τις εντυπωσιακές δυνατότητες της σύγχρονης μικροχειρουργικής.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα τον Απρίλιο, όταν βαριά μηχανήματα της απέσπασαν το αυτί και μεγάλο μέρος του τριχωτού της κεφαλής. Σύμφωνα με την ιατρική πλατφόρμα Med-J, οι κακώσεις ήταν απειλητικές για τη ζωή της, καθώς το δέρμα του κεφαλιού, του αυχένα και του προσώπου είχε σχιστεί σε πολλά τμήματα.

Ο Qiu Shenqiang, αναπληρωτής διευθυντής της μονάδας μικροχειρουργικής του Επαρχιακού Νοσοκομείου Shandong στην πόλη Τζινάν, εξήγησε ότι το αυτί είχε αποκοπεί πλήρως μαζί με το τριχωτό της κεφαλής. Οι γιατροί προσπάθησαν αρχικά να αποκαταστήσουν το κρανίο με τις συνήθεις μεθόδους, όμως η εκτεταμένη βλάβη στους ιστούς και στο αγγειακό δίκτυο κατέστησε αδύνατη την άμεση επανασυγκόλληση.

Η Κίνα και η απόφαση χωρίς προηγούμενο

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να χαθεί οριστικά το αυτί, οι γιατροί στην Κίνα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το διατηρήσουν ζωντανό μέχρι να επουλωθεί το κεφάλι. Η λύση που επέλεξαν δεν είχε ιστορικό προηγούμενο: τη μεταμόσχευση του αυτιού στο πάνω μέρος του ποδιού της ασθενούς.

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Όπως εξήγησε ο Qiu, οι αρτηρίες και οι φλέβες του ποδιού έχουν παρόμοια διάμετρο με εκείνες του αυτιού, ενώ το πάχος του δέρματος και των μαλακών μορίων είναι αντίστοιχο με του κεφαλιού, απαιτώντας ελάχιστες προσαρμογές.

Υψηλής ακρίβειας μικροχειρουργική στην Κίνα

Η αρχική επέμβαση διήρκεσε περίπου 10 ώρες και απαιτούσε εξαιρετική δεξιοτεχνία. Τα αγγεία του αυτιού είχαν διάμετρο μόλις 0,2–0,3 χιλιοστά, γεγονός που καθιστούσε τη σύνδεσή τους ιδιαίτερα απαιτητική ακόμη και για έμπειρους μικροχειρουργούς.

Λίγες ημέρες αργότερα, παρουσιάστηκε ένα νέο σοβαρό πρόβλημα: διαταραχή της φλεβικής κυκλοφορίας, γνωστή ως φλεβική παλινδρόμηση, η οποία εμπόδισε τη σωστή αιμάτωση του αυτιού, προκαλώντας μελανή απόχρωση. Για να το σώσουν, οι γιατροί αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν χειροκίνητη αφαίμαξη περίπου 500 φορές σε διάστημα πέντε ημερών.

Η Κίνα θέτει νέα παγκόσμια ιατρικά δεδομένα

Παράλληλα, η ομάδα αποκατέστησε το τριχωτό της κεφαλής με μόσχευμα δέρματος από την κοιλιά της ασθενούς. Περισσότερους από πέντε μήνες αργότερα, αφού οι ιστοί είχαν επουλωθεί και το πρήξιμο είχε υποχωρήσει, οι γιατροί προχώρησαν στο τελικό στάδιο: την επανατοποθέτηση του αυτιού στο κεφάλι.

Τον Οκτώβριο, η εξάωρη αυτή επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δημιουργώντας παγκόσμιο ιατρικό προηγούμενο. Η ασθενής, γνωστή μόνο με το επώνυμο Sun, έχει πλέον εξέλθει από το νοσοκομείο, με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του προσώπου της να είναι σε μεγάλο βαθμό επιτυχής.

Απομένουν μόνο μικρές διορθωτικές επεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση των φρυδιών και η μείωση των ουλών στο πόδι, επιβεβαιώνοντας ότι η Κίνα συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τομείς αιχμής της παγκόσμιας ιατρικής.