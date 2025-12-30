Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ήταν 35 ετών και είχε πρόσφατα αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. «Η όμορφη Τατιάνα μας έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η οικογένεια σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σλόσμπεργκ ανέφερε σε άρθρο της στο περιοδικό The New Yorker στις 22 Νοεμβρίου ότι έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία, με μια σπάνια μετάλλαξη που ονομάζεται Inversion 3. Με τη σπάνια αυτή μορφή λευχαιμίας διαγνώστηκε στις 25 Μαΐου 2024, όταν γέννησε το δεύτερο παιδί της. Ένας γιατρός που την παρακολουθούσε παρατήρησε τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων και ζήτησε περαιτέρω εξετάσεις.

Στη συνέχεια, πέρασε πέντε εβδομάδες στο νοσοκομείο Columbia-Presbyterian της Νέας Υόρκης πριν ξεκινήσει χημειοθεραπεία στο σπίτι και αργότερα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλινικής δοκιμής, ο γιατρός μου είπε ότι θα μπορούσε να με κρατήσει στη ζωή για ένα χρόνο, ίσως», έγραψε στο άρθρο της η Σλόσμπεργκ. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τα παιδιά μου, τα πρόσωπα των οποίων ζουν μόνιμα στο εσωτερικό των βλεφάρων μου, δεν θα με θυμόντουσαν».

Η Σλόσμπεργκ ήταν κόρη του καλλιτέχνη Edwin Schlossberg και της διπλωμάτισσας Caroline Kennedy, της μεγαλύτερης κόρης του Τζον Φ. Κένεντι. Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ήταν μια έμπειρη δημοσιογράφος που ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με περιβαλλοντικά θέματα. Εργάστηκε στην εφημερίδα New York Times αλλά δημοσίευσε άρθρα της και στο περιοδικό The Atlantic και στην Washington Post. Το βιβλίο της, «Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have» (Ανεπαίσθητη κατανάλωση: Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος που δεν γνωρίζετε ότι έχετε), εκδόθηκε το 2019. Για να γράψει ένα από τα άρθρα της, ολοκλήρωσε έναν αγώνα σκι αντοχής 30 μιλίων, διάρκειας 7 ωρών, στο Ουισκόνσιν.

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ αποτύπωσε πολύ γλαφυρά στο χαρτί την περιπέτειά της με την ανίατη ασθένεια, η οποία διαδραματίστηκε ενώ μεγάλωνε τη δική της νεαρή οικογένεια.