Η οικογένεια Κένεντι έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμη βαθιά πληγή, καθώς η 35χρονη Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Η νεαρή μητέρα δύο παιδιών έκανε γνωστό μέσω προσωπικού άρθρου στο The New Yorker ότι οι γιατροί της έδωσαν λιγότερο από έναν χρόνο ζωής, επιβεβαιώνοντας πως η «κατάρα» που συνοδεύει εδώ και δεκαετίες την ιστορική οικογένεια συνεχίζεται με τον πιο σκληρό τρόπο.

Στο συγκλονιστικό κείμενό της, η κόρη της Καρολάιν Κένεντι και του Έντγουιν Σλόσμπεργκ περιγράφει πως η διάγνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024, αφήνοντας την ίδια και την οικογένειά της αντιμέτωπους με έναν ανελέητο αγώνα.

Η μάχη με τη λευχαιμία και η σπάνια γενετική μετάλλαξη

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ αποκαλύπτει ότι πάσχει από οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια ιδιαίτερα σπάνια μετάλλαξη, την Inversion 3, που εντοπίζεται συνήθως σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Έκτοτε ακολουθεί εξαντλητικές θεραπείες, μεταμόσχευση μυελού των οστών, χημειοθεραπείες και μεταγγίσεις αίματος.

Τον Ιανουάριο συμμετείχε σε κλινική μελέτη ανοσοθεραπείας CAR-T-cell, όμως οι γιατροί της ξεκαθάρισαν πως έχει λιγότερο από 12 μήνες ζωής.

«Ίσως ο εγκέφαλός μου να ξαναπαίζει όλη μου τη ζωή τώρα, επειδή έχω μια τελική διάγνωση, και όλες αυτές οι μνήμες θα χαθούν», γράφει στο άρθρο της.

“When you are dying, at least in my limited experience, you start remembering everything.” Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, writes about receiving a terminal diagnosis. https://t.co/cqpafPbNOj — The New Yorker (@NewYorker) November 22, 2025

Η σπαρακτική εξομολόγηση για τα παιδιά της

Με βαθιά συγκίνηση, η 35χρονη μητέρα μιλά για τον φόβο ότι τα παιδιά της δεν θα θυμούνται το πρόσωπό της.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τα παιδιά μου, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα για πάντα στα μάτια μου, δεν θα με θυμούνται», σημειώνει. «Ο γιος μου μπορεί να έχει λίγες αναμνήσεις, αλλά πιθανότατα θα αρχίσει να τις μπερδεύει με φωτογραφίες ή ιστορίες. Δεν πρόλαβα ποτέ πραγματικά να φροντίσω την κόρη μου, δεν μπορούσα να της αλλάξω πάνα, να την κάνω μπάνιο ή να τη ταΐσω.»

Η οικογένειά της τη στηρίζει καθημερινά για τη φροντίδα των δύο μικρών παιδιών της, ενώ η ίδια μιλά για τον βαθύ πόνο του να προσθέτει μια ακόμη τραγωδία στη ζωή της μητέρας της, Καρολάιν Κένεντι.

«Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το σταματήσω», γράφει.

Η Σλόσμπεργκ είναι το δεύτερο από τα τρία παιδιά της Καρολάιν Κένεντι. Έχει σπουδάσει στο Yale και το Oxford, εργάστηκε για τους New York Times και το 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο. Από το 2017 είναι παντρεμένη με τον ουρολόγο Τζορτζ Μοράν, με τον οποίο έχουν δύο παιδιά: τον Έντγουιν, 3 ετών, και μια κόρη 18 μηνών.

Το άρθρο της δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 62 χρόνια από τη δολοφονία του παππού της, Τζον Φ. Κένεντι, το 1963.