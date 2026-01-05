Στο πένθος βυθίστηκε η Ανώπολη Ηρακλείου μετά τον τραγικό θάνατο ενός 36χρονου, ο οποίος πέθανε μετά από έκρηξη στο σπίτι του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ το patris.gr έγραψε ότι νεκρός είναι ο 36χρονος Νίκος, τον οποίο εντόπισε η αδερφή του μετά από ώρες αναζήτησής.

Σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις αρχές με δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και στελέχη της αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έκρηξη στο λέβητα ωστόσο η αυτοψία στο χώρο θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος χθες βράδυ βρισκόταν σε έναν γάμο και επέστρεψε στο σπίτι του στις 2 περίπου τα ξημερώματα.

Σημειώνεται, ότι μετά την αποκάλυψη του θανάτου του αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από το σπίτι του.