Η Τουρκία ολοκλήρωσε τις δοκιμές αποδοχής για μία μπαταρία αεράμυνας SİPER-1, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα του εθνικά αναπτυγμένου συστήματος αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν μετά τη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δοκιμών της Σινώπης στον Πόντο.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν υπό ένα απαιτητικό επιχειρησιακό σενάριο που περιλάμβανε ελιγμούς φιλικών και εχθρικών αεροσκαφών που λειτουργούσαν ταυτόχρονα στον ίδιο εναέριο χώρο. Οι τουρκικές αρχές δήλωσαν ότι η δοκιμή επικύρωσε την απόδοση του συστήματος υπό ρεαλιστικές συνθήκες μάχης και σηματοδότησε την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αποδοχής για τα στοιχεία της μπαταρίας SİPER-1.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δοκιμών της Σινώπης, μία βασική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από την Τουρκία για δοκιμές πυραυλικών και αεροπορικών αμυντικών συστημάτων. Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η δοκιμή ολοκλήρωσε τη φάση αξιολόγησης της πλήρους διαμόρφωσης της μπαταρίας του συστήματος SİPER-1.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του προγράμματος, η μπαταρία SİPER-1 αποτελείται από το Κέντρο Ελέγχου Πυρός, το Ραντάρ Ελέγχου Πυρός, το Σύστημα Εκτόξευσης Πυραύλων και τον πύραυλο αναχαίτισης. Το σύστημα λειτουργεί σε μία κατανεμημένη αρχιτεκτονική ως μέρος του ευρύτερου σχεδίου αεροπορικής άμυνας που έχει ονομαστεί «Ατσάλινος Θόλος» (Çelik Kubbe) της Τουρκίας, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση πολλαπλών επιπέδων αισθητήρων, στοιχείων διοίκησης και ελέγχου και συστημάτων αναχαίτισης.

Η δοκιμαστική βολή πραγματοποιήθηκε χωρίς το Κέντρο Ελέγχου Στόλου και το ραντάρ αναζήτησης μεγάλου βεληνεκούς, εστιάζοντας ειδικά στα στοιχεία σε επίπεδο στοιχεία. Τούρκοι αξιωματούχοι της άμυνας δήλωσαν ότι η δοκιμή επαλήθευσε την ικανότητα αναχαίτισης μεγάλου βεληνεκούς και επιβεβαίωσε την επιχειρησιακή ωριμότητα του συστήματος στην τρέχουσα διαμόρφωσή του.

Το πρόγραμμα SİPER αναπτύσσεται από τουρκικές εταιρείες άμυνας με επικεφαλής την ASELSAN, με τη συμβολή άλλων εγχώριων βιομηχανικών εταίρων. Σύμφωνα με την επίσημη αξιολόγηση, οι τεχνολογίες ραντάρ, διοίκησης και ελέγχου, καθώς και ελέγχου πυρός της ASELSAN επικυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Το SİPER-1 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αμυντική κάλυψη μεγάλης εμβέλειας έναντι μιας σειράς αεροπορικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και πυραύλων. Το σύστημα προορίζεται να λειτουργήσει ως το ανώτερο επίπεδο του πολυεπίπεδου δικτύου αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας της Τουρκίας, συμπληρώνοντας τα συστήματα μικρότερης εμβέλειας που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Η ολοκλήρωση της φάσης αποδοχής της μπαταρίας αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες της Τουρκίας να αναπτύξει μία εγχώρια ικανότητα αεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς. Οι τουρκικές αρχές δεν αποκάλυψαν το ακριβές εύρος εμπλοκής που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμής ούτε παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μελλοντικής παραγωγής, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας του προγράμματος.

Η ιδέα του «Ατσάλινου Θόλου», στην οποία αναφέρθηκε η ανακοίνωση της δοκιμής, αντικατοπτρίζει την προσέγγιση της Τουρκίας για την ενσωμάτωση αισθητήρων, πυροβόλων και συστημάτων διοίκησης σε μία ενοποιημένη αρχιτεκτονική αεροπορικής άμυνας. Το SİPER-1 τοποθετείται ως κεντρικό στοιχείο αυτής της δομής, επιτρέποντας συντονισμένη αμυντική κάλυψη σε ευρείες περιοχές.