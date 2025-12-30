Η Ισπανία υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για την αγορά 30 τουρκικών εκπαιδευτικών αεροσκαφών HÜRJET, αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας.

«Το πρώτο εθνικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Τουρκίας, HÜRJET, σημείωσε ιστορική εξαγωγική επιτυχία για την αμυντική βιομηχανία της χώρας, επιλεγόμενο επίσημα από τις Ισπανικές Πολεμικές Αεροπορίες και Διαστημικές Δυνάμεις» δήλωσε ο Χαλούκ Γκιοργκιούν στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal. Τόνισε ότι αυτό το βήμα «αποτελεί απτή επίδειξη της θέσης της Τουρκίας ως αξιόπιστου, προτιμώμενου και κορυφαίου εξαγωγέα στην αμυντική βιομηχανία».

Οι παραδόσεις στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2028, δήλωσε ο Γκιοργκιούν, προσθέτοντας: «Αυτή η συμφωνία είναι ένα πακέτο εξαγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας, πολυδιάστατης αμυντικής βιομηχανίας που περιλαμβάνει την εξαγωγή του HURJET, μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης που καλύπτει προηγμένη εκπαίδευση πιλότων μάχης, συστήματα προσομοίωσης και εκπαίδευσης εδάφους, υποδομές συντήρησης και υποστήριξης, καθώς και στοιχεία μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής υποστήριξης».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Airbus, το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας επέλεξε την Airbus Defence and Space να ηγηθεί της ανάπτυξης και της υλοποίησης του νέου ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης μάχης (ITS-C) της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστημικής Δύναμης.

Η σύμβαση, υπό την κοινή ηγεσία της Airbus, ως εθνικού συντονιστή για την Ισπανία, και της Turkish Aerospace (Türk Havacılık Ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi – ΤPRC), ως κατασκευαστή του HÜRJET, έχει ως πρωταρχικό στόχο την αντικατάσταση του τρέχοντος στόλου αεροσκαφών F-5 και την κάλυψη ολόκληρης της διαδικασίας προχωρημένης εκπαίδευσης των Ισπανών πιλότων μαχητικών αεροσκαφών. Αυτό περιλαμβάνει την απόκτηση 30 εκπαιδευτικών αεροσκαφών HÜRJET από την Turkish Aerospace, τη μετατροπή του στόλου με ισπανικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, τη δημιουργία ενός Κέντρου Μετατροπής Αεροσκαφών στην Ισπανία, την ανακαίνιση του Κέντρου Εκπαίδευσης στη Σχολή Μαχητικών και Επιθετικών Αεροσκαφών στη Βάση Αεροπορίας Ταλαβέρα λα Ρεάλ στην Εξτρεμαδούρα, και την παροχή ενός ολοκληρωμένου συνόλου υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης σε αυτή τη βάση.

Το πλαίσιο συνεργασίας του προγράμματος καθορίστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας IDEF 2025, όπου η Airbus και η Turkish Aerospace υπέγραψαν συμφωνία που περιγράφει τη βιομηχανική συνεργασία τους για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης με βάση το HÜRJET. Η συμφωνία καθόρισε την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αεροσκαφών, των τοπικών δραστηριοτήτων μετατροπής, της βιομηχανικής συμμετοχής στην Ισπανία και των μακροπρόθεσμων λύσεων εκπαίδευσης και υποστήριξης για την Ισπανική Πολεμική Αεροπορία και Διαστημική Δύναμη.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την παράδοση 30 εκπαιδευτικών αεροσκαφών HÜRJET στην αρχική τους διαμόρφωση, την πιστοποίησή τους στην Ισπανία και την παράδοσή τους στον πελάτη κατά τη διάρκεια των ετών 2028 και 2029.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στις εργασίες μετατροπής των 30 αεροσκαφών με εθνικό περιεχόμενο και την επακόλουθη παράδοσή τους στον πελάτη, που έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2031 έως το 2035.

Η μετατροπή των δύο πρώτων αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Airbus στο Χετάφε, ενώ τα άλλα 28 αεροσκάφη θα μετατραπούν στο Κέντρο Μετατροπής του προγράμματος που θα ιδρυθεί στην Ισπανία.

«Αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης μάχης στην Ισπανία, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής Δύναμης. Θα ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή της εθνικής βιομηχανίας, την απόδοση των επενδύσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την ισπανική κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε ο Jean-Brice Dumont, επικεφαλής της Air Power στην Airbus Defence and Space.

Οι εθνικές εργασίες μετατροπής, στις οποίες θα συμμετάσχουν και θα αναπτυχθούν διάφορες ισπανικές εταιρείες τεχνολογίας και άμυνας, θα επικεντρωθούν σε: συστήματα αποστολών και εκπαίδευσης, μονάδες απομακρυσμένης διεπαφής, συστήματα διαχείρισης ήχου, υπολογιστές αεροναυτικής, καταγραφή αποστολών ή προσομοιωτές οπλισμού.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός νέου συστήματος εκπαίδευσης εδάφους (GBTS) από την Airbus, με τη συμμετοχή άλλων εκπροσώπων της ισπανικής βιομηχανίας, έχει προγραμματιστεί για το 2028 στην αεροπορική βάση Ταλαβέρα λα Ρεάλ. Το κέντρο αυτό θα διαθέτει διαφορετικά επίπεδα προσομοίωσης, συμπεριλαμβανομένων δύο προσομοιωτών αποστολών, προσομοιωτών εικονικής πραγματικότητας, εκπαίδευσης με χρήση υπολογιστών και πολυχώρων, μεταξύ άλλων συστημάτων.

Αυτό το νέο ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης μάχης περιλαμβάνει επίσης ένα πακέτο υπηρεσιών που εξασφαλίζει τη μέγιστη διαθεσιμότητα του νέου στόλου, καθώς και τη σωστή λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης εδάφους.