Ο 92χρονος Ορθόδοξος Εβραίος ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν διορίστηκε για να προεδρεύσει της ποινικής διαδικασίας κατά του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η δίκη θα πραγματοποιηθεί στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο ισχυρά και με επιρροή δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο χειρίζεται συνήθως υποθέσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την τρομοκρατία και το διεθνές έγκλημα μεγάλης κλίμακας. Ο Χέλερσταϊν είναι ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές της χώρας. Διορίστηκε δικαστής το 1998 από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ανέλαβε καθήκοντα ανώτερου δικαστή το 2011, αλλά συνέχισε να εκδικάζει υποθέσεις μέχρι και την τρίτη δεκαετία της ζωής του.

Ο Χέλερσταϊν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1933 και απέκτησε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του στη νομική από το Πανεπιστήμιο Columbia. Υπηρέτησε στο Σώμα Δικαστών του Στρατού των ΗΠΑ πριν ασκήσει για δεκαετίες το επάγγελμα του δικηγόρου. Από τότε που έγινε μέλος του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, παραμένει επιφανής προσωπικότητα στο δικαστικό ημερολόγιο της Νότιας Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο δικαστής έχει χειριστεί υποθέσεις τρομοκρατίας και εθνικής ασφάλειας, πολύπλοκες οικονομικές διαφορές και σημαντικές αστικές αγωγές, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων που σχετίζονται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο κατηγορείται για σοβαρά ομοσπονδιακά αδικήματα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά της κυβέρνησης και εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Ισραήλ και στις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ιδίως λόγω των στενών δεσμών του Μαδούρο με το Ιράν και της αντι-ισραηλινής και αντι-σιωνιστικής ρητορικής που προώθησε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η θρησκευτική ταυτότητα του Χέλερσταϊν ως ορθόδοξου Εβραίου είναι γνωστή στους νομικούς κύκλους και στην εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης, αλλά σπάνια αναφέρεται στις δικαστικές διαδικασίες.

🚨🇺🇸🇻🇪 BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro's trial will be presided over by Jewish Zionist Judge Alvin Hellerstein, who also oversaw most 9/11 civil lawsuits. pic.twitter.com/SDReM36nDh — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 4, 2026

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Jerusalem Post, στο παρελθόν έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ορθόδοξη κοινότητα και είναι γνωστός για την ισορροπία που διατηρεί μεταξύ του θρησκευτικού του τρόπου ζωής και της αυστηρής τήρησης του ομοσπονδιακού νόμου. Οι δικηγόροι που έχουν αγορεύσει ενώπιόν του τον περιγράφουν ως «σκληρό, μεθοδικό και οξυδερκή, αλλά και αδιάλλακτα δίκαιο». Τα τελευταία χρόνια, ο Χέλερσταϊν έχει εκδώσει αποφάσεις που υποστηρίζουν αλλά και αντιτίθενται στις θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτές περιλαμβάνουν αποφάσεις που εμποδίζουν τις απελάσεις για συνταγματικούς λόγους, καθώς και αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήματα για μείωση ποινών με βάση τη θρησκεία ή την εθνικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει τονίσει με συνέπεια ότι η προσωπική ή θρησκευτική ταυτότητα δεν παίζει κανένα ρόλο στη λήψη δικαστικών αποφάσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν έμαθε ότι τη δίκη του Μαδούρο θα επιβλέπει ο 92χρονος Άλβιν Χέλερσταϊν, δήλωσε για αυτόν πως «είναι πολύ σεβαστός». Ο πολύπειρος δικαστής Χέλερσταϊν, μόλις τον περασμένο Μάρτιο, απέρριψε την πολλοστή προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητήσει την ποινική καταδίκη του στην υπόθεση των χρηματισμών στη Νέα Υόρκη. Ο Χέλερσταϊν απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων του Τραμπ να μεταφερθεί η υπόθεση από το κρατικό δικαστήριο, όπου ο Τραμπ είχε καταδικαστεί τον προηγούμενο Μάιο για 34 κατηγορίες παραποίησης αρχείων με σκοπό την απόκρυψη μιας πληρωμής προς μια πορνοστάρ. Ο Τραμπ ζήτησε να μεταφερθεί η υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, όπου ήλπιζε να ανατρέψει την καταδικαστική απόφαση, παίρνοντας το «όχι» του Χέλερσταϊν.