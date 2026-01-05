Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως μεταδίδουν μέσα από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο έχει φτάσει μια ανάσα από την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, με τις δύο πλευρές να απομένει να διευθετήσουν μόνο διαδικαστικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Την Παρασκευή (2/1) κατατέθηκε στα γραφεία του Παναθηναϊκού επίσημη πρόταση από τη Γκρέμιο, η οποία ικανοποιεί τις οικονομικές απαιτήσεις των «πρασίνων». Το ποσό φέρεται φτάνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, με την καταβολή του να προβλέπεται σε τρεις δόσεις. Παράλληλα, ο Τετέ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τον βραζιλιάνικο σύλλογο, όπως επιβεβαιώνεται και από δημοσιεύματα στη χώρα του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει ποσοστό 20% σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση του ποδοσφαιριστή. Ο Τετέ αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να ταξιδέψει στο Πόρτο Αλέγκρε, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τυπικά τη μεταγραφή του.