Υψηλό τριών εβδομάδων κατέγραψε σήμερα το Bitcoin, καθώς εντείνεται η πολιτική αβεβαιότητα μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Συγκεκριμένα, το δημοφιλές κρυπτονόμισμα ενισχύθηκε έως και 2,3%, με την τιμή του να φτάνει τα 93.323 δολάρια, που είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημιεώσει από τις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Ταυτόχρονα, ανοδικά κινήθηκαν και το Ether καθώς και άλλα ψηφιακά tokens.

Παραδοσιακά, το Bitcoin έχει κατά καιρούς αντιμετωπιστεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής, αν και συχνά κινείται σε συνάρτηση με τις μετοχές και τα λοιπά ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τον Σον ΜακΝάλτι της FalconX, τα κέρδη του στηρίζονται κυρίως στη δραστηριότητα των λεγόμενων crypto-native εταιρειών — επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία — καθώς και από το γεγονός πως βασικοί παίκτες της αγοράς δεν προχωρούν σε πωλήσεις.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, το Bitcoin κινείται σύμφωνα με το Bloomberg εδώ και εβδομάδες εντός ενός στενού εύρους τιμών, χάνοντας το χριστουγεννιάτικο ράλι των αγορών και κλείνοντας τη χρονιά με απώλειες 6,5%. Συνολικά, το κρυπτονόμισμα απέδωσε λιγότερο από ό,τι αναμενόταν το 2025, παρά τις πολιτικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ υπέρ των κρυπτονομισμάτων, που προωθήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.