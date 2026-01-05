Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου βρισκόταν υπό κράτηση τις τελευταίες δύο ημέρες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν ναρκωτικά και όπλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκινητοπομπή αναχώρησε από τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος, μεταφέροντας τον Μαδούρο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης εντός της ημέρας. Ο ίδιος εθεάθη να αποβιβάζεται από θωρακισμένο όχημα της συνοδείας, φορώντας καφέ φόρμα, και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς ελικόπτερο, με το οποίο συνεχίστηκε η μετακίνησή του.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Τα 148 λεπτά που οδήγησαν στη σύλληψη

Μόλις δύο ώρες και 28 λεπτά χρειάστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε μια εντυπωσιακή επίδειξη υπερδύναμης που βυθίζει 30 εκατομμύρια Βενεζουελάνους σε βαθιά αβεβαιότητα. Παρά την ταχύτητα της εκτέλεσης, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες.

Κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» είχε η CIA και άλλες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τον Guardian. Από τον Αύγουστο, στόχος τους ήταν η καταγραφή του «προτύπου ζωής» του Μαδούρο, ή όπως περιέγραψε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος των αμερικανικών αρχηγών επιτελείων, η προσπάθεια να «κατανοήσουν πώς κινούνταν, πού ζούσε, πού ταξίδευε, τι έτρωγε, τι φορούσε και ποια ήταν τα κατοικίδιά του».

Καθώς οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο, ο Μαδούρο είχε εντείνει την προσωπική του ασφάλεια για να αποφύγει τη σύλληψη. Οι δημόσιες εμφανίσεις μειώθηκαν σημαντικά και ο πρόεδρος άλλαζε συχνά τον τόπο ύπνου του, χρησιμοποιώντας έξι έως και οκτώ διαφορετικά σημεία, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Μαδούρο βασιζόταν ακόμα περισσότερο στην κουβανική αντιπληροφόρηση και στους προσωπικούς φρουρούς του, πιο αξιόπιστους από τους Βενεζουελάνους, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα χρήσης κινητού τηλεφώνου. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν αποδείχθηκαν αρκετά. Το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο καιρός καθάρισε αρκετά για να προχωρήσει η επιχείρηση, η θέση του Μαδούρο εντοπίστηκε σε ένα συγκρότημα στη στρατιωτική βάση Φουέρτε Τιούνα, στο Καράκας.

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ

Αεροδρόμια και κέντρα επικοινωνιών βομβαρδίστηκαν πιθανόν με πυραύλους Tomahawk και AGM-88 Harm, ενώ μαχητικά F-35 επιτέθηκαν σε βενεζουελάνικα αεροσκάφη στο έδαφος. Συνολικά, πάνω από 150 αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν στη νυχτερινή επιδρομή.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η παροχή ρεύματος στο Καράκας είχε απενεργοποιηθεί «λόγω ειδικής τεχνογνωσίας», πιθανώς αναφερόμενος σε κυβερνοεπίθεση. Οι κάτοικοι ανέφεραν διακοπές ρεύματος μετά τις πρώτες εκρήξεις και δορυφορικές εικόνες έδειξαν βομβαρδισμένη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φουέρτε Τιούνα, πιθανότατα λόγω της στρατιωτικής δράσης.

Η ομάδα Delta Force πέταξε «σε ύψος 30 μέτρων πάνω από το νερό», σύμφωνα με τον Κέιν, για να αποφύγει την ανίχνευση από ραντάρ. Το Καράκας βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα από την ακτή, ενώ τα βουνά στη διαδρομή βοήθησαν τα ελικόπτερα να παραμένουν «κρυμμένα» μέχρι την άφιξή τους στην πρωτεύουσα.

Βίντεο από το Καράκας έδειξε εννέα ελικόπτερα, τροποποιημένα Black Hawks και διπλά Chinooks, να πετούν σε σχηματισμό προς τη Φουέρτε Τιούνα. Καθώς πλησίαζαν το συγκρότημα Μαδούρο στις 2:01 π.μ., δέχτηκαν πυρά, με αποτέλεσμα το ένα ελικόπτερο να υποστεί ζημιά, αλλά να παραμείνει στον αέρα.

Οι Αμερικανοί είχαν ετοιμαστεί πλήρως για τις κρίσιμες στιγμές. Στη βάση των ΗΠΑ είχε κατασκευαστεί αντίγραφο του συγκροτήματος του Μαδούρο, ενώ η ομάδα είχε φλογοβόλο για τις χάλκινες πόρτες και διαπραγματευτή ομήρων του FBI για την περίπτωση που ο Μαδούρο αρνιόταν να παραδοθεί.

Οι μάχες ξέσπασαν κατά την παραμονή της ομάδας Delta Force στο έδαφος. Μεγάλο μέρος της φρουράς του Μαδούρο σκοτώθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Βενεζουέλας, ενώ οι Αρχές της Βενεζουέλας ανέφεραν τουλάχιστον 40 θανάτους στη χώρα. Καμία απώλεια δεν καταγράφηκε στις αμερικανικές δυνάμεις, μόνο τραυματισμοί.

Το ασφαλές δωμάτιο

Ο Μαδούρο προσπάθησε να τρέξει σε ασφαλές δωμάτιο κατά τα τελευταία λεπτά της εξουσίας του, αλλά δεν κατάφερε να κλείσει την πόρτα του καταφύγιου. «Τον πρόλαβαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη σύλληψη.

Τα ελικόπτερα, προστατευόμενα από μαχητικά, επέστρεψαν στην Καραϊβική στις 4:29 π.μ., σχεδόν 2,5 ώρες μετά την άφιξή τους στη Φουέρτε Τιούνα, πριν μεταφέρουν αρχικά τον Μαδούρο και τη Φλόρες στο αμφιβιοπλανοφόρο USS Iwo Jima.

Ως στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται επιτυχής, αλλά παραμένει ασαφές αν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ελέγξουν τη Βενεζουέλα μέσω πολιτικής αλλαγής.