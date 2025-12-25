Σε ιστορικά υψηλά κινήθηκαν χθες, Τετάρτη, οι τιμές των αμερικανικών δεικτών, με τον S&P 500 και τον Dow Jones Industrial Average να καταγράφουν ρεκόρ κλεισίματος, ενώ ο χρυσός διατηρήθηκε λίγο κάτω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά. Όλοι οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με θετικό πρόσημο, με τον S&P 500 να καταγράφει φέτος άνοδο περίπου 18%, σημειώνοντας μια από τις ισχυρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έπεσαν, ενώ ο χρυσός και ασήμι υποχώρησαν οριακά από τα ιστορικά τους υψηλά, παραμένοντας ωστόσο σε πορεία για ετήσια κέρδη περίπου 20% και 50%, αντίστοιχα. Η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζει την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές και την αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων από τους επενδυτές.

«Ήταν μια καλή χρονιά για τις μετοχές, δεν υπάρχει αμφιβολία», δήλωσε ο Peter Cardillo, επικεφαλής οικονομολόγος αγορών στη Spartan Capital Securities. «Και για τα πολύτιμα μέταλλα ήταν μια εξαιρετική χρονιά».

Τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας ενισχύουν την εκτίμηση για περαιτέρω στήριξη της οικονομίας μέσω μειώσεων των επιτοκίων από τη Fed, καθώς αν και οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν 4,5%, οι συνεχείς αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα 1,923 εκατομμύρια, υποδεικνύοντας εξασθένιση της εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας.

«Πιστεύω ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια δύο φορές το 2026, διότι η αγορά εργασίας είναι πολύ πιο αδύναμη απ’ ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία», δήλωσε ο Cardillo.

Ταυτόχρονα, οι τιμές του αργού φαίνεται να υποχωρούν, σύμφωνα με το Reuters, μετά την πρόσφατη άνοδό τους, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες των επενδυτών αρχίζουν να κατευνάζονται, ενώ η τιμή του αργού αναμένεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση των τελευταίων πέντε ετών.

Το δολάριο αναμένεται επίσης να σημειώσει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του από το 2017, ενώ είναι πολύ πιθανό να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο το 2026, σε περίπτωση που η Fed προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων.