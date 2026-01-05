Η στάση τού Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο ΟΑΚΑ, ήταν ξεκάθαρο πως ήθελε να περάσει ένα μήνυμα – Κι αυτό δεν απευθυνόταν πρωτίστως στους διαιτητές, παρότι φυσικά αναφέρθηκε με ένταση σε αυτούς, αλλά στους παίκτες του – Και συγκεκριμένα στους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνο Μήτογλου!

Η μεταγραφή στο 4-5 που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, τα δύο ονόματα από την Αμερική που εξετάζονται εκ νέου, η περίπτωση του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ και οι λύσεις από το ρόστερ.

