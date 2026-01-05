Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την έφοδο ειδικών δυνάμεων της Φινλανδίας στο πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο που συνδέει Ελσίνκι – Ταλίν.

Στις εικόνες διακρίνονται οι Φινλανδοί κομάντος να πλησιάζουν με ελικόπτερο το πλοίο και να κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με σχοινί.

«Αυτή τη στιγμή διερευνούμε υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου.

Σημειώνεται ότι το πλοίο με την ονομασία Fitburg απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης και κατευθυνόταν προς το Ισραήλ όταν έγινε το ρεσάλτο, καθώς το σκάφος φαίνεται να εμπλέκεται σε δολιοφθορά υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας.