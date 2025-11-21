Σαν σήμερα πριν από 62 χρόνια δολοφονείται ένας από τους πιο αγαπητούς Αμερικανούς προέδρους, σε ένα γεγονός που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι διασχίζει τους δρόμους του Ντάλας στην ανοιχτή λιμουζίνα του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μπροστά σε χιλιάδες αυτόπτες μάρτυρες και τις κάμερες της εποχής, ο χαρισματικός ηγέτης πέφτει νεκρός μετά από τρεις πυροβολισμούς που συγκλόνισαν την Αμερική.

Εξήντα δύο χρόνια μετά, τα ερωτήματα γύρω από το τι πραγματικά συνέβη παραμένουν. Κανένα άλλο γεγονός του 20ού αιώνα δεν γέννησε τόσες θεωρίες συνωμοσίας: CIA, Μαφία, Κουβανοί αντικαθεστωτικοί, Σοβιετικοί πράκτορες, ακροδεξιές οργανώσεις. Ταινίες, ντοκιμαντέρ και βιβλία προσπαθούν διαρκώς να ξαναφτιάξουν την εικόνα εκείνων των δευτερολέπτων.

Ο Όλιβερ Στόουν με το «JFK» αναζωπυρώνει την ιδέα μιας κρατικής συνωμοσίας, ενώ συγγραφείς όπως ο Ντον ΝτεΛίλο και ο Τζέιμς Έλλροϊ μετατρέπουν τη δολοφονία σε πρώτη ύλη για μεγάλα μυθιστορήματα. Την ίδια ώρα, ιστορικοί και ερευνητές βουτούν σε βουνά εγγράφων για να ξεχωρίσουν γεγονότα από μύθους.

Κι όμως, οι αντιφάσεις παραμένουν. Ο μοναδικός ύποπτος, ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, συνελήφθη μέσα σε λίγες ώρες — πριν προλάβει να απολογηθεί, δολοφονήθηκε ζωντανά στην τηλεόραση από τον Τζακ Ρούμπι. Η Επιτροπή Γουόρεν επέμεινε ότι έδρασε μόνος. Η Επιτροπή του Κογκρέσου το 1978 υποστήριξε ότι πιθανότατα υπήρχε συνωμοσία. Μάρτυρες μίλησαν για πυροβολισμούς από διαφορετικές κατευθύνσεις, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις αμφισβητήθηκαν, ενώ κάθε αποχαρακτηρισμένο έγγραφο γεννά νέες υποψίες αντί για απαντήσεις.

Ο ιστορικός Πίτερ Λινγκ λέει ότι ο θάνατος του Κένεντι είναι το σημείο όπου η αμερικανική αισιοδοξία ραγίζει. Από εκεί και πέρα γεννιέται ο κυνισμός και η αίσθηση ότι κάτι βαθύτερο κινεί τα νήματα.

Ίσως γι’ αυτό το μυστήριο επιμένει. Είναι ένα «whodunnit» χωρίς τελευταίο κεφάλαιο. Κάθε 22 Νοεμβρίου, η λιμουζίνα που στρίβει στη Ντίλι Πλάζα υπενθυμίζει ότι η δολοφονία του JFK παραμένει ο πιο σκοτεινός μύθος της Αμερικής — και κανείς δεν έχει ακόμη αποκαλύψει τον πραγματικό του ένοχο.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1247: Σύμφωνα με τον θρύλο, πεθαίνει ο Ρομπέν των Δασών, μεγάλος υπερασπιστής των φτωχών και των αδυνάτων. Οι φτωχοί του Νότιγχαμ θρηνούν την απώλειά του.

1354: Ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός παραιτείται από κάθε εξουσία και αποσύρεται σε μοναστήρι. Εκεί θα ζήσει ως απλός μοναχός έως το 1383, γράφοντας την περίφημη ιστορία του και αποτιμώντας από μέσα τη δύση του Βυζαντίου.

1821: Ο Γιουσούφ Σελίμ πασάς πυρπολεί την Πάτρα, σε μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές των πρώτων μηνών της Επανάστασης. Η πόλη υφίσταται τεράστιες καταστροφές, με τον πληθυσμό να διαλύεται και τους αγωνιστές να ανασυντάσσονται.

1897: Υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η ταπεινωτική συνθήκη ειρήνης Ελλάδας–Τουρκίας, μετά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να εκκενώσει εδάφη, να δεχθεί Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο και να πληρώσει 4.000.000 λίρες ως αποζημίωση. Με την ίδια συνθήκη, η Κρήτη αποκτά αυτονομία, ένα καθοριστικό βήμα προς την ένωση με την Ελλάδα.

1907: Διοργανώνεται μεγάλη φοιτητική διαδήλωση στα Προπύλαια, με αίτημα να μην είναι υποχρεωτικό το μάθημα της Γυμναστικής. Η κινητοποίηση αποτυπώνει την ένταση και τη ζωντάνια του νεανικού κινήματος στις αρχές του 20ού αιώνα.

1920: Η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη προχωρά σε δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί το 1916 υπό τις πιέσεις της Αντάντ. Το αποτέλεσμα προκαλεί νέα πολιτική πόλωση στον δημόσιο βίο.

Υποστηρικτές της μοναρχίας απελευθερώνονται από τις φυλακές στην Αθήνα, έπειτα από το δημοψήφισμα του 1935, με το οποίο επανήλθε η βασιλεία στην Ελλάδα και επέστρεψε ο βασιλιάς Γεώργιος Βʼ. (AP Photo)

1938: Δολοφονείται στις φυλακές Κέρκυρας ο Χρήστος Μαλτέζος, γ.γ. της ΟΚΝΕ (σημερινής ΚΝΕ). Ο θάνατός του γίνεται σύμβολο της πολιτικής καταστολής της εποχής και εμπνέει γενιές αγωνιστών της Αριστεράς.

1940: Τα ελληνικά στρατεύματα αντεπιτίθενται μετά την ιταλική εισβολή και καταλαμβάνουν την Κορυτσά, την πρώτη μεγάλη επιτυχία του πολέμου. Η νίκη ανυψώνει το ηθικό και δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

1957: Καθίσταται υποχρεωτικό το απολυτήριο Δημοτικού για οποιαδήποτε εργασία στην Ελλάδα. Τα νυχτερινά σχολεία πολλαπλασιάζονται για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, σηματοδοτώντας μια μεγάλη εκπαιδευτική αλλαγή.

1963: Δολοφονείται στο Ντάλας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, γεγονός που συγκλονίζει και την Ελλάδα. Ο Λίντον Τζόνσον ορκίζεται πρόεδρος στο Air Force One, ενώ ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος το παγκόσμιο αυτό μυστήριο να ξετυλίγεται.

1989: Οι πολιτικοί αρχηγοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης συμφωνούν στη σύσταση οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον ακαδημαϊκό Ξενοφώντα Ζολώτα. Η απόφαση έρχεται ύστερα από παρατεταμένη πολιτική κρίση και αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της μεταπολίτευσης.

1990: Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, ανακοινώνει την παραίτησή της, έπειτα από 11 χρόνια, όταν αμφισβητείται από την ηγεσία των Συντηρητικών.

2002: Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώνονται σε ταραχές, ζητώντας να μη γίνει ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Κόσμος στη Νιγηρία. Τα επεισόδια προκαλούνται από μουσουλμάνους, οι οποίοι εισβάλλουν και καίνε τα γραφεία εφημερίδας που είχε γράψει ότι -αν ζούσε ο προφήτης Μωάμεθ ίσως να είχε παντρευτεί μια από τις διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία για τη Μις Κόσμος. Ως αποτέλεσμα προέκυψαν, επίσης, 200 τραυματίες, 12.000 άστεγοι, 22 κατεστραμμένες εκκλησίες και οκτώ κατεστραμμένα τζαμιά. Τελικά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, με νικήτρια την Τουρκάλα υποψήφια.

2004: Στην Ουκρανία ξεκινά η «Πορτοκαλί Επανάσταση».

2005: Η Άνγκελα Μέρκελ γίνεται η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας. Επίσης είναι η πρώτη πρώην πολίτης της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας που υπήρξε ηγέτης της επανενωμένης Γερμανίας. Το Νοέμβριο του 2007 της απονεμήθηκε το Βραβείο Καρλομάγνος για το έτος 2008, ενώ έχει συμπεριληφθεί στη λίστα που εξέδωσε το περιοδικό Time για τα «Πρόσωπα με τη Μεγαλύτερη Επιρροή Παγκοσμίως» για το έτος 2012.

Γεννήσεις

1890 – Σαρλ ντε Γκολ (Charles de Gaulle), Γάλλος στρατηγός και πολιτικός, ηγέτης της Γαλλικής Αντίστασης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και θεμελιωτής της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Ως ο πρώτος πρόεδρός της, διαμόρφωσε μια ισχυρή και ανεξάρτητη Γαλλία, προωθώντας σταθερότητα, θεσμική αναμόρφωση και αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η προσωπικότητά του σημάδεψε καθοριστικά τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.

1934 – Ρίτα Σακελλαρίου, Ελληνίδα τραγουδίστρια και εμβληματική μορφή της λαϊκής μουσικής σκηνής. Με τη δυναμική φωνή και την έντονη σκηνική της παρουσία, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης από τη δεκαετία του ’70 και μετά. Ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες όπως «Αυτός ο άνθρωπος» και «Κάν’ τονε σαρανταρή», αφήνοντας διαχρονικό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

1940 – Τέρι Γκίλιαμ (Terry Gilliam), Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μέλος των Monty Python, γνωστός για τη σκοτεινή φαντασία, τη σατιρική ματιά και το ιδιότυπο οπτικό του ύφος. Συνυπέγραψε τις θρυλικές παρωδίες του θιάσου και στη συνέχεια σκηνοθέτησε ταινίες όπως «Brazil», «12 Monkeys» και «The Fisher King». Η δημιουργικότητα και η αντισυμβατικότητα του έργου του τον καθιστούν ξεχωριστή μορφή του σύγχρονου κινηματογράφου.

1958 – Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis), Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή ως «βασίλισσα της κραυγής» για τον εμβληματικό της ρόλο στο «Halloween», που σημάδεψε τον κινηματογραφικό τρόμο. Με ευρύ ερμηνευτικό εύρος, πρωταγωνίστησε και σε κωμωδίες και δράματα, ενώ το 2023 βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη συμμετοχή της στο «Everything Everywhere All At Once». Παραμένει ενεργή σε ζητήματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και υπεράσπισης δικαιωμάτων.

1967 – Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo), Αμερικανός ηθοποιός με σημαντική παρουσία τόσο στον ανεξάρτητο όσο και στον εμπορικό κινηματογράφο. Ξεχώρισε με τη δραματική του ένταση σε ταινίες όπως «Spotlight» και έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Hulk στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Με ευαισθησία και κοινωνική δράση, ασχολείται ενεργά με περιβαλλοντικά και πολιτικά ζητήματα, αποτελώντας μία από τις πιο πολυδιάστατες φιγούρες του σύγχρονου Χόλιγουντ.

1984 – Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson), Αμερικανίδα ηθοποιός και μία από τις κορυφαίες παρουσίες του σύγχρονου Χόλιγουντ. Ξεχώρισε με την ατμοσφαιρική της ερμηνεία στο «Lost in Translation» και καθιερώθηκε παγκοσμίως ως Black Widow στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Με έντονο δραματικό εύρος, έχει πρωταγωνιστήσει σε επιτυχημένες ταινίες όπως «Her» και «Marriage Story». Παραμένει από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες ηθοποιούς της εποχής.

Θάνατοι

1963 – Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (John Fitzgerald Kennedy), 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ και μία από τις πιο χαρισματικές πολιτικές φυσιογνωμίες του 20ού αιώνα. Ηγήθηκε σε κρίσιμες στιγμές όπως η Κρίση των Πυραύλων της Κούβας και προώθησε την «Νέα Συνοριογραμμή», με έμφαση στα πολιτικά δικαιώματα και την τεχνολογική πρόοδο. Η δολοφονία του στο Ντάλας το 1963 συγκλόνισε τον κόσμο και γέννησε πλήθος ιστορικών και πολιτικών συζητήσεων.

