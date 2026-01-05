Ειδική Επιτροπή με αντικείμενο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση των ακριβών αιτιών του προβλήματος που εκδηλώθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Η Επιτροπή, με επικεφαλής τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστο Τσίτουρα, θα απαρτίζεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλη Μπλέτσα, τον Μηχανικό Επικοινωνιών του Επιτελείου ΓΕΕΘΑ, συνταγματάρχη Δημήτριο Ζαμπακόλα, τον υποδιευθυντή Εποπτείας Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Για το μπλακ άουτ που επηρέασε τις πτήσεις μίλησε εκ νέου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, εξηγώντας ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών για το περιστατικό.

«Αρχικά, να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο επηρέασε τις αερομεταφορές. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των μετακινήσεων. Βγήκε ΝΟΤΑΜ κατευθείαν», ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ.

«Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και με τον ΟΤΕ και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε κατευθείαν να ελέγχει όλες τις υποδομές και με επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας ώστε να δει τι είδους παρεμβολές υπήρχαν και απ’ ό,τι φαίνεται δεν προκύπτουν από τις υποδομές της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο ίδιος είπε ότι «σαφέστατα» θα πέσουν κεφάλια. Η ΕΔΕ γίνεται για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται για τη χθεσινή δυσλειτουργία».