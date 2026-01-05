Για το μπλακ άουτ που επηρέασε τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας μίλησε εκ νέου ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, εξηγώντας ότι θα υπάρξει απόδοση ευθυνών για το περιστατικό.

«Αρχικά, να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο επηρέασε τις αερομεταφορές. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των μετακινήσεων. Βγήκε ΝΟΤΑΜ κατευθείαν», ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ.

«Θέλω να εξηγήσω ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα για να έχουμε μία σαφή εικόνα: Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπήρχε μια παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία των πιλότων. (…) Ο θόρυβος αυτός, οι παρεμβολές αυτές από αέρος που επηρέασαν το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε όλη τη χώρα».

«Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και με τον ΟΤΕ και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε κατευθείαν να ελέγχει όλες τις υποδομές και με επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας ώστε να δει τι είδους παρεμβολές υπήρχαν και απ’ότι φαίνεται δεν προκύπτουν από τις υποδομές της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Χρίστος Δήμας εξήγησε στη συνέχεια, ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν κυβερνοεπίθεση. Η γενεσιουργός αιτία δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις όμως για αυτόν τον λόγο έχω διατάξει από εχθές ένορκη διοικητική εξέταση, άρα προχωράμε σε ΕΔΕ, ώστε να δούμε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί συνέβη το χθεσινό περιστατικό και φυσικά, να μην επαναληφθεί κάτι στο μέλλον».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο ίδιος είπε ότι «σαφέστατα» θα πέσουν κεφάλια. Η ΕΔΕ γίνεται για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται για τη χθεσινή δυσλειτουργία».