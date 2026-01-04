Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο FIR Αθηνών, όπου ήδη ξεκίνησαν κάποιες πτήσεις αεροσκαφών. Εντωμεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να βρεθεί η αιτία που προκάλεσε το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στον ελληνικό εναέριο χώρο, με την ΥΠΑ να κάνει λόγο για τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά.

Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που εκδόθηκε στις 14:00 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής 4/1 επισημαίνεται πως «η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL. Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ».

Ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανέφερε λίγη ώρα νωρίτερα πως ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, ενώ και πηγές της ΥΠΑ κάνουν λόγο για μερική αποκατάσταση καθώς πλέον προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες του συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρία», αναφέρει σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

H εικόνα του Flight Radar, της εφαρμογής που παρακολουθεί σε ζωντανό χρόνο όλες τις πτήσεις που πραγματοποιούνται στον κόσμο, δείχνει ήδη τα πρώτα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την Ελλάδα λίγο μετά τις 13:00

Η εικόνα του FIR Αθηνών στις 13:23

Στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα για το πρόβλημα συχνοτήτων στο FIR Αθηνών αναφέρονταν τα εξής:

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί με αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο όμιλος ΟΤΕ σημειώνει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».