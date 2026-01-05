Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα μπαίνει το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το θέμα με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας που θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.