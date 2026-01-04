Κερδίζει πόντους

Με κούπα μπήκε στο 2026 ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε για πρωταγωνιστή τον Καλογερόπουλο στο Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ. Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στον νεαρό αμυντικό στις δηλώσεις του, θέλοντας να τονίσει πως οι «ερυθρόλευκοι» βγάζουν συνεχώς παίκτες από την ακαδημία τους και η αλήθεια είναι πως ο Καλογερόπουλος έχει μεγάλη ευκαιρία να φτιάξει το μέλλον του. Με τον Μάνσα να μην έχει καταφέρει να προσαρμοστεί, ο νεαρός στόπερ θα πρέπει να είναι έτοιμος όποτε τον χρειαστεί ο Ισπανός προπονητής και η εμφάνισή του στον τελικό του Σούπερ Καπ, αν μη τι άλλο, τού δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Τζόλης για Τότεναμ με ποσό-ρεκόρ

Έτοιμος για μεταγραφή-ρεκόρ είναι ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο της Τότεναμ. Οι Άγγλοι, όπως αναφέρουν στο Βέλγιο, έχουν ενημερώσει την Κλαμπ Μπριζ για το ενδιαφέρον τους και αν θέλουν όντως να τον αποκτήσουν, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ. Θα πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της βελγικής ομάδας, αν προχωρήσουν οι συζητήσεις και υπάρχει συμφωνία, με τον Τζόλη να ετοιμάζεται πλέον για το υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Μια ευκαιρία που πραγματικά αξίζει, έχοντας εντυπωσιάσει με την εξέλιξή του από τη στιγμή που άφησε τον ΠΑΟΚ και πήγε στο εξωτερικό.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη

Μιας και αναφέρθηκα σε ποσά, να σημειώσω και αυτό: Η ΑΕΚ έχει ήδη δώσει κοντά στα 6 εκατ. ευρώ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν εντοπίσει εδώ και μήνες τους στόχους, προχώρησαν τις συζητήσεις χωρίς να διαρρεύσει το παραμικρό και ήδη έχουν κλείσει Βάργκα και Γκεοργκίεφ, για τους οποίους χρειάστηκε ένα ποσό που πλησιάζει στα 6 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα αυξηθεί στη συνέχεια, καθώς η Ένωση είναι κοντά στο να συμφωνήσει για την αγορά και χαφ, με τον Ριμπάλτα να κάνει πράξη όλες τις επιθυμίες του Νίκολιτς, έχοντας πάρει το «ok» του Ηλιόπουλου.

Μεταγραφή μετά την ομιλία

Για μεταγραφή ετοιμάζεται και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Πιθανότατα θα γινόταν ούτως ή άλλως, το αποτέλεσμα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο όμως «κλείδωσε» τη μεταγραφή. Οι δηλώσεις του Αταμάν για τα 4άρια δεν ήταν τυχαίες και αυτή είναι η θέση στην οποία θα ενισχυθούν οι «πράσινοι», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει για ακόμη μία φορά αυτό που κρίνει ότι είναι το σωστό για την ομάδα. Το είπε και στην ομιλία του προς τους παίκτες και τον προπονητή άλλωστε, πως κάνει πάντα ό,τι απαιτείται και γι’ αυτό κανείς τους δεν έχει παράπονα. Το γεγονός ότι δεν έχουν παράπονα, όμως, θα πρέπει να του το πιστώσουν και με τις εμφανίσεις τους.

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ έχουν φροντίσει να κρατήσουν πολύ πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τη διαιτησία και την ΕΠΟ. Όχι μόνο επειδή δεν έχουν τόσα παράπονα όσα οι αντίπαλοί τους στη μάχη του τίτλου, αλλά και επειδή φροντίζουν να κάνουν αυτά που θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν, προτιμώντας τις πράξεις από τις φωνές. Στη Θεσσαλονίκη, από όσο μαθαίνω, είναι αρκετά ήρεμοι και σίγουροι για τη συνέχεια και θα φροντίσουν να… βγάλουν στη σέντρα συγκεκριμένο πρόσωπο που κινείται πίσω από τις κουρτίνες και το οποίο σχετιζόταν με την ΑΕΚ και σχετίζεται με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα προσεχώς…

Οι ΗΠΑ και ο… αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Για κλείσιμο, κάτι που πήρε το μάτι μου σχετικά με το Μουντιάλ 2026 και μου έκανε εντύπωση: Είναι δυνατόν να αποκλείσει η FIFA τις ΗΠΑ; Σύμφωνα με το καταστατικό της παγκόσμιας ομοσπονδίας, αυτό που έγινε με τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα μπορεί να φέρει ακόμη και αποκλεισμό της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο για παραβίαση της αρχής της κρατικής κυριαρχίας. Καλό ως σενάριο, άπαντες όμως ξέρουν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Πριν λίγο καιρό άλλωστε, ο Ινφαντίνο καθιέρωσε και απένειμε βραβείο ειρήνης στον Τραμπ, είναι ποτέ δυνατόν να τον αποκλείσει τώρα από το Μουντιάλ; Με τις ΗΠΑ μάλιστα να είναι και μία από τις χώρες που θα το διοργανώσουν; Ούτε στις ταινίες δεν γίνονται αυτά.