Μια τραγωδία αποκαλύφθηκε στο όρος Μπέλλες, η οποία έδωσε απάντηση σε ένα θρίλερ πολλών ημερών. Το σώμα άντρα που εντοπίστηκε από αγρότη της περιοχής, κοντά σε καλύβα κυνηγών σε μεγάλο υψόμετρο και δύσβατη περιοχή, φαίνεται πως ανήκει στον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείτο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων εντοπίστηκε ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ κοντά βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε πώς εντοπίστηκε ο πυροσβέστης: «Όταν εξαφανιστεί ένας άνθρωπος και δεν υπάρχουν στοιχεία απαγωγής από το σημείο που έφυγε και αφήνει εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό είναι κακός οιωνός. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα απόκρημνο σημείο και βρέθηκε από έναν αγρότη κοντά σε ένα καταφύγιο κυνηγών. Είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων. Βρέθηκε ημίγυμνος, φορούσε το μποξεράκι του και τις κάλτσες του. Ήταν μπρούμυτα πεσμένος. Είχε κόψει τις φλέβες του. Δεν βρέθηκε αυτό που χρησιμοποίησε για να κόψει τις φλέβες του. Αν χρησιμοποίησε ένα ξυράφι, το πέταξε κάτω. Είναι δύσκολο να βρεθεί.

Φαίνεται ότι είναι η σορός του πυροσβέστη, αναγνωρίστηκε από το Apple Watch. Φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του για κάποιους λόγους.

Δεν φαίνονται στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ερευνάται αυτή η υπόθεση από την Αστυνομία να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία, δύσκολο να υπάρχει εγκληματική ενέργεια.

Θα μου πείτε γιατί βρέθηκε γυμνός; Πολλές φορές λέμε ότι αυτός που έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει κάνει κάποιες ενέργειες που δεν μπορεί να τις δικαιολογήσεις. Άλλωστε και η αυτοκτονία είναι μια παράλογη ενέργεια. Για παράδειγμα, αυτοί που πέφτουν στο νερό βγάζουν τα παπούτσια».

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων είχε εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου.

Το σώμα που εντοπίστηκε μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και τη Δευτέρα θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη νεκροτομή· με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πως δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.