Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου στις Σέρρες, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στο όρος Μπέλλες.

Μέχρι στιγμής το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, με την Πυροσβεστική να επισημαίνει ότι για την ταυτοποίηση θα πρέπει να προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ πιθανό η σορός να ανήκει στον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, Κωνσταντίνο Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.