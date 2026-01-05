Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων σχολίασε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί η περίπτωση της Βενεζουέλας με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στρατό σε άλλη χώρα για να συλλάβουν τον ηγέτη της, δήλωσε: «Πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου. Είπε ο κ. Μητσοτάκης πως δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις για ένα θέμα, υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα το κάνεις. Επικίνδυνη δεν είναι η δήλωση, αυτή η σαφής αποστροφή, αλλά επικίνδυνοι είναι αυτοί που προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα όχι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά δεν τους νοιάζει να κάνουν κακό στη χώρα».

«Κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα»

«Το πιο φοβερό από όλα είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Τα κόμματα που το κάνουν αυτό κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή σε μια χώρα με κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη, μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη, ή την εισβολή στην Κύπρο μας με μια επιχείρηση κατά ενός προσώπου και ενός δικτάτορα;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δείτε αν έβγαλαν ανακοινώσεις ότι το 67% έχασε από το 30%. Ψάξτε να βρείτε τι ανακοινώσεις έγιναν από αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους», ανέφερε μεταξύ άλλων.