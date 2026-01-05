Φοβισμένοι είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας με την κατάσταση στη χώρα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα και τα πράγματα μπορεί γρήγορα να παρεκτραπούν.

Το κενό εξουσίας, σε συνδυασμό με ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες και τη μεγάλη φτώχεια συγκροτούν ένα επικίνδυνο μοτίβο.

Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα δήλωσε στο Star: «Χθες δεν κυκλοφορούσε κανείς. Σήμερα βλέπουμε λίγο παραπάνω κίνηση στο δρόμο. Αυτές οι αγορές, ο κόσμος, βγαίνει να πάρουν κάτι παραπάνω και αδειάζουν πιο γρήγορα τα ράφια».

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star μόνο στο Καράκας μένουν 3.000 Έλληνες.

Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, είπε: «Ο κόσμος φοβάται να ανοίξουν τα μαγαζιά, μην αδειάσουν. Έχει πολύ φτώχεια εδώ. Εγώ προετοιμάστηκα με φαΐ για 15 μέρες. Φασολάκια, μακαρόνια, τυριά. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Το προξενείο από τη Βενεζουέλα έχει φύγει εδώ και κάτι χρόνια. Οι περισσότεροι δεν μπορούν, δεν έχουν λεφτά, ούτε να πάνε Παναμά να βγάλουν διαβατήριο, ούτε να πάνε στην Ελλάδα».