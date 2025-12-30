Ο καιρός αλλάζει απότομα παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αλλά και τις επόμενες μέρες, με τη ζέστη να διαδέχεται την απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 10 βαθμούς. Από τις 2 Ιανουαρίου όμως, αναμένεται πάλι απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, μόνο που το θερμόμετρο θα δείχνει 20 βαθμούς.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση που έκανε, σημείωσε τα εξής:

«ΟΙ ΑΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΕΙΝΑΙ “ΟΙ ΡΑΓΕΣ” ΠΟΥ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥ

Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε μια φάση έντονης αναδιάταξης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκονται οι αεροχείμαρροι – οι ισχυρές ροές ανέμων στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, που λειτουργούν σαν το τιμόνι της ατμόσφαιρας. Στην αρχή, ο πολικός αεροχείμαρρος εμφανίζεται βαθιά κυματισμένος πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, “σκάβοντας” προς τη Μεσόγειο. Η διάταξη αυτή επιτρέπει την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών νοτιότερα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ή ενίσχυση βαρομετρικών χαμηλών. Είναι η φάση όπου ο καιρός αποκτά πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα, με αυξημένη αστάθεια και έντονες μεταβολές.

Στη συνέχεια, όμως, η εικόνα αλλάζει γρήγορα. Ο αεροχείμαρρος αναδιατάσσεται και προς το τέλος του τετραημέρου, τον ρόλο του “οδηγού” αναλαμβάνει ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, τοποθετημένος νοτιότερα, πάνω από τη Μεσόγειο. Η κυκλοφορία γίνεται πιο ζωνική και τα συστήματα μετατοπίζονται ανατολικότερα. Οι ψυχρές εισβολές εξασθενούν και ο καιρός αλλάζει χαρακτήρα: λιγότερο πολικός, περισσότερο μεσογειακός, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη πλήρη εξομάλυνση ή απουσία φαινομένων.

Η απότομη αυτή μεταβολή δεν είναι τυχαία. Οφείλεται στη μεγάλη θερμοκρασιακή αντίθεση ανάμεσα στον ψυχρό βορρά και τον θερμότερο νότο, καθώς και στην επιτάχυνση των ανώτερων ρευμάτων. Πρόκειται για μια κλασική διαδικασία της ατμόσφαιρας, που οδηγεί σε αλλαγή “καθεστώτος κυκλοφορίας” μέσα σε 48 έως 72 ώρες – κάτι που εξηγεί γιατί ο καιρός μπορεί να δείχνει τόσο διαφορετικός από τη μία μέρα στην άλλη.

Αξίζει να τονιστεί ότι τέτοιες αναλύσεις δεν γίνονται για να εντυπωσιάσουν ή να δραματοποιήσουν τις εξελίξεις. Γίνονται για να ενημερώνεται ο απλός πολίτης και να κατανοεί ότι οι απότομες εναλλαγές του καιρού δεν είναι κάτι καινούργιο ούτε αφύσικο. Πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε θα συμβαίνουν, στο πλαίσιο μιας ατμόσφαιρας που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Η γνώση του “πώς” και του “γιατί’ βοηθά όχι μόνο στην καλύτερη πρόγνωση, αλλά και στη νηφάλια αντιμετώπιση των καιρικών μεταβολών της καθημερινότητάς μας.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ».

🛤️🛤️ΟΙ ΑΕΡΟΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΕΙΝΑΙ "ΟΙ ΡΑΓΕΣ" ΠΟΥ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥ

✅Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε μια φάση έντονης αναδιάταξης. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκονται οι αεροχείμαρροι – οι ισχυρές ροές ανέμων στα ανώτερα… pic.twitter.com/8Kb8iQpcfX — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 30, 2025

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Ακολουθεί η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών:

ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04-01-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.