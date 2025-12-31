Οι τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές καταιγίδες στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, οι τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα κεντρικά και βόρεια και η πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 31/12.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 31/12/2025 αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα. Στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ σταδιακά με την πτώση της θερμοκρασίας χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα οι χιονοπτώσεις πρόσκαιρα να σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.