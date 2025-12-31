Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προβλέπεται σήμερα, Τετάρτη 31/12 το βράδυ στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά, που θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Πλατεία Συντάγματος όσο και στο Πεδίον του Άρεως.
Από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η κυκλοφορία θα διαμορφωθεί ως εξής:
- Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
- Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.
- Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
- Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
- Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.