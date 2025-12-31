Εκπνέει σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, με το αρμόδιο υπουργείο να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν θα εξοφλήσουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας κινδυνεύουν με επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει έως και το 100% του αρχικού ποσού. Όπως επεσήμανε η ΑΑΔΕ, οι προσαυξήσεις θα επιβάλλονται κλιμακωτά, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, και δεν προβλέπεται παράταση.

Βήμα-βήμα η διαδικασία πληρωμής:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE. Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Τα πρόστιμα