Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και σήμερα, δηλαδή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 με τους πολίτες να σπεύδουν για τα ψώνια και τα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Όπως τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Υπενθυμίζεται πως τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο αύριο Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.

Το ωράριο των σούπερ μάρκετ

Σκλαβενίτης: 09:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 09:00 – 20:00

Market In: 09:00 – 20:00

LIDL: 09:00 – 20:00

Μασούτης: 09:00 – 20:00

Κρητικός: 09:00 – 20:00

Τι ώρα κλείνουν τα πολυκαταστήματα

Αν και το προτεινόμενο ωράριο συστήνει να κλείσουν τα μαγαζιά στις 18:00, δεν θα είναι λίγα τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Πολυκαταστήματα, μεγάλες αλυσίδες, Mall, Golden Hall και λοιπά παρόμοια καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο από το προτεινόμενο.

Ειδικότερα: