Άτυπο τελεσίγραφο στέλνει πλέον η κυβέρνηση προς τους αγρότες που κλείνουν τις εθνικές οδούς με τα τρακτέρ τους, ζητώντας τους είτε να προσέλθουν σε διάλογο είτε να αποχωρήσουν ανοίγοντας τους δρόμους. Μέχρι πρότινος το Μέγαρο Μαξίμου καλούσε απλώς τους αγροτοσυνδικαλιστές να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν με την κυβέρνηση τα αιτήματά τους. Αλλά διαπιστώνοντας αφενός πως οι κινητοποιήσεις υποκινούνται σε πολλές περιπτώσεις κομματικά, αφετέρου πως στο εσωτερικό τους μέτωπο υπάρχει ρήξη και σε συνάρτηση με την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί που πήγαν στα χωριά τους για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, άλλαξε στάση και μιλά πλέον ευθέως για plan B.

Η αρχή για την αλλαγή στάσης έναντι των κινητοποιήσεων έγινε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε πως «υπάρχουν και κάποιοι αγρότες που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη η κοινωνία».

Ακολούθως βγήκε ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δηλώνοντας χθες δημόσια, επίσης σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως «από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα πώς λύνονται; Αν κάτσουμε σε διάλογο.

Η κυβέρνηση έκανε θετικά βήματα για να δείξει ότι την απασχολούν τα προβλήματα των αγροτών. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα με τη θετική διάθεση της κυβέρνησης να βρεθούν στο τραπέζι του διαλόγου». Και αναφερόμενος στα 18 μπλόκα που εξέφρασαν πρόθεση για διάλογο, το μέλος της κυβέρνησης δήλωσε πως «όταν επέστρεψαν ξέραμε ότι υπήρχε πίεση από κάποιους που δεν ήθελαν τον διάλογο. Από ό,τι πληροφορούμαστε οι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος, έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού από συναδέλφους τους. Όταν οι ίδιοι λένε ότι θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση, τότε δηλώνουν την πολιτική τους επιδίωξη». Παράλληλα ζήτησε «να υπάρξει έστω και την ύστατη στιγμή μια σοβαρότερη προσέγγιση των αγροτών».

Το plan Β και η εφαρμογή του

Τη σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που επιβεβαίωσε ουσιαστικά, επίσης με τηλεοπτική του συνέντευξη, πως στην κυβέρνηση υπάρχει και plan B για την αντιμετώπιση των αγροτών που δεν είναι άλλο από τη σκλήρυνση της στάσης απέναντί τους. Το μέλος της κυβέρνησης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες καθώς καταλαμβάνουν δρόμους, προσθέτοντας με νόημα πως «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

Και πρόσθεσε: «Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βία για την απομάκρυνση των τρακτέρ από το οδικό δίκτυο. Έτσι, κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα».

Ο κύκλος των αρμοδίων έκλεισε με τον υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη που φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες να εκτονώσουν τα μπλόκα καθώς το Μαξίμου διαθέτει και plan B, το οποίο περιλαμβάνει κυρώσεις και παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα plan B γιατί σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξουν περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο. Σίγουρα, όπως συνέβη με τα διόδια που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη Δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές και αστικές ευθύνες».

Όπως διαπιστώνει κανείς υπάρχει κεντρική γραμμή να γίνουν αυτές οι δηλώσεις αφού όλες κινούνται στον ίδιο τόνο και ζητούν από τους αγρότες να αλλάξουν στάση. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, η εφαρμογή του νόμου αποτελεί μονόδρομο. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα κάνουν οι αγρότες. Αν θα καθίσουν στο τραπέζι για διαβουλεύσεις ή θα συνεχίσουν να έχουν τα τρακτέρ πάνω στο εθνικό δίκτυο. Ερωτηματικό είναι δε, μέχρι πότε τους δίνει χρονικό περιθώριο η κυβέρνηση πριν λάβει μέτρα, κάτι που θα φανεί μέσα στα προσεχή εικοσιτετράωρα.