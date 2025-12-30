Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες να εκτονώσουν τα μπλόκα απηύθυνε ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προειδοποιώντας πως η κυβέρνηση διαθέτει και plan B, το οποίο περιλαμβάνει κυρώσεις και παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 «δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σ ένα plan Β γιατί σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξουν περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο. Σίγουρα, όπως συνέβη με τα διόδια που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη Δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουνε τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές και αστικές ευθύνες»

Ερωτηθείς για τον πρόσφατο έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σημείωσε ότι «δεν υπήρχε θέμα προτεραιοποίησης, έγινε μια καταγγελία και φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι, ότι ελέγχεται όπως όλες οι αντίστοιχες δημόσιες καταγγελίες και θα ήταν πρόβλημα να μη γινόταν έλεγχος γιατί εκεί θα μπορούσε να πει κανείς για συγκάλυψη. Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων. Όσο ιερή είναι μια μάνα που έχασε την κόρη της, το γιο της, αντίστοιχα τόσο ιερός είναι και ένας άλλος συγγενής που λέει δημοσίως κάτι άλλο- και δεν τους βάζουμε στο ζύγι- όπως και κάθε τραγωδίας, κάθε τραγικού δυστυχήματος. Καμία εκδικητική διάθεση δεν υπάρχει».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση της επικεφαλής του Συλλόγου Μαρίας Καρυστιανού για τον διοικητή της ΑΑΔΕ, είπε πως «δεν νομίζω ότι είναι καλό να στοχοποιούμε κάποιον με το πρόσωπό του και μάλιστα να δημιουργούμε μια εντύπωση στην κοινωνία, για παράδειγμα, ότι με τον κύριο Πιτσιλή ή τους προκατόχους του υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία, καμία ασυλία δεν υπάρχει, διώκονται κανονικά».

Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είπε επίσης ότι «πρώτη φορά η Δικαιοσύνη θα κρίνει μια τόσο σοβαρή τραγωδία με τόσους πολλούς κατηγορούμενους… 36 κατηγορούμενοι, 33 για κακούργημα», προσθέτοντας ότι οι Κώστας Καραμανλής και Χρήστος Τριαντόπουλος θα κριθούν από δικαστικό συμβούλιο.