Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιβεβαίωσε ουσιαστικά με τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα στον ΣΚΑΪ πως στην κυβέρνηση υπάρχει και plan B για την αντιμετώπιση των αγροτών που δεν είναι άλλο από τη σκλήρυνση της στάσης απέναντι στους αγρότες. Το μέλος της κυβέρνησης έκανε λόγο για «παράνομες πράξεις» από τους αγρότες καθώς καταλαμβάνουν δρόμους, προσθέτοντας με νόημα πως «υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεων ή μπορεί να εκπονηθούν διατάξεις σε ένα επόμενο στάδιο».

Και πρόσθεσε: «Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν στους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα, η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βία για την απομάκρυνση των τρακτέρ από το οδικό δίκτυο. Έτσι, κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις, ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα».

Κατά τον ίδιο «πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για όσους ταξιδεύουν», ενώ σε όσους λένε ότι «η τροχαία βασανίζει τους πολίτες και καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό» είπε πως «ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η τροχαία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο πολίτης θα πάει με ασφάλεια στον προορισμό του. Δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, να αφήσουμε την τροχαία να κάνει τη δουλειά της. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα δεν έχουμε ατύχημα, είναι επίτευγμα».

Επισήμανε, επίσης, ότι «από την πρώτη ημέρα των μπλόκων υπάρχουν αξιωματικοί που μιλούν με τους αγρότες. Πολλές φορές βρίσκεται λύση, ορισμένες φορές όπως στο Κάστρο και το Μαρτίνο την Κυριακή δεν βρίσκεται συνεννόηση γιατί οι αγρότες δεν άνοιξαν τον δρόμο. Οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες, όπως στο Κάστρο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς χιλιάδες ανθρώπους, αυτό δεν είναι άσκηση δικαιώματος». Τέλος, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρατήρησε «είναι παράλογο ότι δεν έρχονται να συζητήσουν οι αγρότες, γι’ αυτό δεν βγήκαν στον δρόμο;».

Το εναλλακτικό σχέδιο της κυβέρνησης

Σημειώνεται πως το κλίμα που μεταδίδεται είναι ότι σταδιακά επικρατεί η άποψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί κάποιου είδους δράση, προκειμένου να μην παραταθεί επί μακρόν η κατάσταση με τους αποκλεισμούς στο εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ ήδη οι κινητοποιήσεις συμπληρώνουν ένα μήνα σε διάρκεια.

Από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι δεν έχει προκύψει από την πλευρά των μπλόκων ουσιαστική ανταπόκριση σε όποιες κινήσεις έχουν γίνει, ακόμη και στην πρόσκληση που ο ίδιος ο πρωθυπουργός απηύθυνε, και αυτό προκαλεί ερωτήματα για πιθανές σκοπιμότητες που ενδεχομένως επιδιώκεται να εξυπηρετηθούν με την παράταση των κινητοποιήσεων χωρίς καμιά συζήτηση επί των πραγματικών και αναγνωρισμένων προβλημάτων που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα.

Χωρίς να διατυπώνεται ξεκάθαρα, όλα δείχνουν ότι ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται με ορίζοντα το προσεχές Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Κατά ορισμένες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια κόπωσης και αντίληψης ενός αδιεξόδου από τη στασιμότητα που καταγράφεται και δεν αποκλείεται αυτό να οδηγήσει σε κινήσεις εκτόνωσης και από την πλευρά των αγροτών, με αποδοχή μιας διαδικασίας διαλόγου.

Εάν, όμως, τα πράγματα κινηθούν σε αντίθετη τροχιά, με επικράτηση της σκληρής γραμμής, τότε αναμένεται να υπάρξει αντίδραση και αλλαγή προσέγγισης και από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει κράτος που να έχει αντιμετωπίσει τα τρακτέρ με αστυνομικές δυνάμεις», απαντάει κυβερνητική πηγή στο ερώτημα της «Καθημερινής» αναφορικά με τον προσανατολισμό της κυβέρνησης όσον αφορά το plan B που έχει αρχίσει να συζητείται και να διαμορφώνεται. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι «η σύνθεση στα μπλόκα και ο τρόπος που έχουν συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα καθιστά μονόδρομο τη διαφορετική αντιμετώπιση».

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Οι εναλλακτικές κινήσεις που στην κυβέρνηση εξετάζουν αφορούν κυρίως την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση των συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών, κ.λπ.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η παρατεταμένη στασιμότητα και η καταγραφή μιας απροθυμίας των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο αρχίζει να μεταστρέφει και την κοινή γνώμη, που στην έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων έδειξε να τοποθετείται θετικά απέναντι σε αυτές.