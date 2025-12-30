Παρά τη σφοδρή αντιπαράθεση που καταγράφηκε χθες στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ μεταξύ του γραμματέα των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Χρήστου Τσίλια και του προέδρου του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων για τα μπλόκα στις εθνικές οδούς ως προς τη στάση που θα πρέπει να τηρήσουν έναντι της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να διατηρεί αταλάντευτα τη δική του γραμμή, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι ο διάλογος και όχι η σύγκρουση. Το ανέφερε άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη βραδινή του συνέντευξη στο Action24.

Η αλήθεια είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχθεί εισηγήσεις για τη λήψη πιο αυστηρών μέτρων έναντι όσων κλείνουν τους δρόμους, ιδίως αυτές τις ημέρες που οι πολίτες κατευθύνονται προς τα χωριά τους για Πρωτοχρονιά. Ωστόσο δεν αλλάζει στρατηγική, επιζητώντας την επίλυση των προβλημάτων μέσα από τον διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Άλλωστε οι εκτιμήσεις είναι πως αργά ή γρήγορα κάτι τέτοιο θα συμβεί, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πίεση που ασκείται από την κοινωνία, όσο και τις συγκρούσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό των αγροτοσυνδικαλιστών.

«Υπάρχουν αγρότες που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι που τους τραμπουκίζουν»

Χαρακτηριστική ήταν η φράση του κ. Μητσοτάκη πως: «Υπάρχουν και κάποιοι αγρότες που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη η κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι, η προσπάθεια να καθίσουν οι αγρότες στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση παραμένει η μοναδική οδός για να τερματιστεί η ένταση και να αποφευχθούν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής πρώτης σύσκεψης μετά τα Χριστούγεννα, της ομάδας των στελεχών που απαρτίζουν τον επονομαζόμενο «πρωινό καφέ», αναλύθηκαν ενδελεχώς οι συνέπειες των κινητοποιήσεων για την κοινωνία. Οι ουρές στα διόδια πάντως, οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο τουρισμός, οι μεταφορές και το εμπόριο αυξάνουν την πίεση προς την πολιτική ηγεσία, η οποία επιθυμεί να αποφευχθούν παρόμοιες εικόνες κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση είχε από την αρχή καλέσει τους αγρότες σε διάλογο και ότι ο πρωθυπουργός είχε θέσει ακόμη και συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης. Σημειώνει δε πως η διάθεση για συνεννόηση είναι πραγματική και ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί καλύπτουν μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Μολαταύτα, ορισμένα μπλόκα με χαρακτηριστικό αυτό της Θεσσαλίας, εξακολουθούν να επιμένουν σε σκληρή στάση, απειλώντας το πλήρες κόψιμο της χώρας στα δύο. Θυμίζουμε ότι στα μέτρα περιλαμβάνονται η μείωση του αγροτικού ρεύματος, η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, η πλήρης αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ και η πρόσθετη ενίσχυση ύψους 160 εκατ. ευρώ. Οι δε πληρωμές προχωρούν σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτά τα μέτρα μπορούν να αποσπάσουν από τα μπλόκα τη δέσμευσή τους στην ανένδοτη στάση και να φέρουν τους παραγωγούς στο τραπέζι του διαλόγου.

Υπάρχουν πάντως αγρότες που δείχνουν διάθεση συνεννόησης. «Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου», όπως έχει δηλώσει ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Αυτός ο διχασμός ως προς τη στάση που θα ακολουθήσουν οι αγρότες από τούδε και στο εξής, φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη χθεσινή έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση μεταξύ εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών. Μιλώντας στην ΕΡΤ ο γραμματέας των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσίλιας, που τάσσεται υπέρ του διαλόγου, κατηγόρησε συγκεκριμένους συνδικαλιστές ότι αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε συναντήσεις και ακολουθούν κομματικές κατευθύνσεις, υπονομεύοντας την προσπάθεια συνεννόησης. Αντίθετα, ο Κώστας Σέφης, εκπρόσωπος των «σκληρών» μπλόκων και πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, δήλωσε ότι η στρατηγική τους είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που πάρθηκαν στις πανελλαδικές συνεδριάσεις των μπλόκων και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Ο διάλογος μεταξύ τους ήταν έντονος, με φωνές και διακοπές αποκαλύπτοντας τις μεγάλες διαφορές μέσα στο αγροτικό κίνημα: από τη μία οι παραγωγοί που θέλουν να βρουν κοινό τόπο με την κυβέρνηση, και από την άλλη οι ομάδες που εμμένουν σε αδιαλλαξία, αμφισβητώντας ακόμα και τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας. Όπως είπε ο κ. Τσίλιας: «Ξεκινήσαμε πριν από έναν μήνα, βγήκαμε στον δρόμο. Την πρώτη εβδομάδα αναδείξαμε όλα τα θέματά μας. Η κυβέρνηση έχει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα. Το ίδιο συνεχίστηκε και τη δεύτερη. Τώρα, την τελευταία εβδομάδα, αυτό προβλημάτισε και τη συγκέντρωση που έγινε στην Επανομή. Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Έχει φύγει ο αγροτικός διάλογος από το τραπέζι. Η κυβέρνηση βγήκε και ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Εμείς ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο. Το μόνο που έγινε θορύβησε αυτούς που βρίσκονται στη Νίκαια. Και εάν θέλετε να μιλήσω συγκεκριμένα, τον κ. Τζέλα και τον κ. Μαρούδα, γιατί, 35 χρόνια που βρίσκομαι στο κομμάτι του συνδικαλισμού, ουδέποτε έκατσα με αυτούς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντοτε έρχονταν δεύτεροι μετά από εμάς σε κάθε ραντεβού […]. Πόσο να κάτσουμε άλλο στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου, από τα μπλόκα της Νίκαιας, ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί, θα πάμε στις Αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται. Μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους που κατευθύνονται από κομματικές παρατάξεις. Εμένα στο μπλόκο μου δεν ήρθε ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαριεντιζόμαστε, ούτε η Ζωίτσα η Κωνσταντοπούλου».

Ο διάλογος Τσίλια – Σέφη

Στο άκουσμα αυτών που κατήγγειλε ο κ. Τσίλιας, ο κ. Σέφης αντέδρασε έντονα και σημείωσε: «Μέχρι σήμερα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούω κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για κόμματα, κι αυτό με λυπεί […]. Με αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε».

Και στη συνέχεια ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος σε έντονο ύφος: