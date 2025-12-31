Δεκέμβριος 2024, λίγα 24ωρα πριν την αλλαγή του έτους. Ο 39χρονος Βασίλης Καλογήρου, φεύγει από το σπίτι των γονιών του για να κάνει την απογευματινή του βόλτα και δεν επιστρέφει ποτέ. Τα όσα ακολούθησαν σημάδεψαν την πόλη της Λάρισας για έναν ολόκληρο χρόνο καθώς η αρχική αγωνία για την εξαφάνιση του εξελίχθηκε σε δικαστικό θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου του.

Πρόσφατα μάλιστα μπήκε τέλος από την εισαγγελία εφετών Λάρισας στο σενάριο της δολοφονίας καθώς η εισαγγελική λειτουργός που ανάλαβε να εξετάσει την προσφυγή επί της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα πρωτοδικών για αρπαγή και δολοφονία, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα με τον συνάδελφο της. Ότι δηλαδή ο θάνατος του Βασίλης Καλογήρου προήλθε από παθολογικά αίτια χωρίς καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Η οικογένεια ωστόσο συνεχίζει να πιστεύει ότι κάτι παράνομο έγινε με τον 39χρονο και άλλος ήταν υπεύθυνος για την αφαίρεση της ζωής του, όπως αναφέρει το larissanet.

Η εξαφάνιση

Η κοινή γνώμη ενημερώνεται για την εξαφάνιση του Βασίλη Καλογήρου μέσω ειδοποίησης από το Silver Alert αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 39χρονος είχε επισκεφτεί στη Λάρισα τους γονείς του για τις γιορτές των Χριστουγέννων και έφυγε το απόγευμα της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου για να κάνει την καθημερινή του βόλτα. Σημαντικό ήταν το γεγονός πως άφησε το κινητό του τηλέφωνο στο σπίτι ενώ κάμερα καταστήματος τον έπιασε να κινείται προς κεντρικό σημείο του Πηνειού στο πάρκο Αλκαζάρ.

Σε εκείνο το σημείο αλλά και σε άλλες παραπήνειες περιοχές επικεντρώθηκαν οι έρευνες των Αρχών τις επόμενες εβδομάδες. Έρευνες στις οποίες συμμετείχαν και ομάδες εθελοντών με τη συνδρομή τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για την εύρεση κάποιου στοιχείου που θα οδηγούσε στον εντοπισμό του.

Καθώς οι μέρες περνούν γίνονται γνωστές και άλλες λεπτομέρειες για τον 39χρονο και την οικογένεια του όπως το γεγονός πως η μητέρα του είναι η Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας και προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Σοφία Αποστολάκη, σήμερα αφυπηρετήσασα, και ότι ο ίδιος εργαζόταν ως ψυχολόγος σε σχολεία της Καστοριάς πριν την εξαφάνιση του.

Ο εντοπισμός

Μετά από πενήντα ημέρες, στις 17 Φεβρουαρίου, η σορός του Βασίλη Καλογήρου εντοπίζεται από εργάτη κτηνοτροφικής μονάδας σε μια κακοτράχαλη πλαγιά κοντά στο χωριό Πλατανούλια στο Δήμο Τυρνάβου.

Από τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν διαπιστώνεται κάποιο εμφανές τραύμα που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια ή σωματικές κακώσεις ενδείξεις συμπλοκής και άσκησης βίας.

Λίγες μέρες μετά την ανακάλυψη, η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου στο προφίλ της στο Facebook γράφει: “Στην υγειά σας! Είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη Χάρη του Θεού βρήκα τον Παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας άραγε τί τέλος θα έχετε;”.

Είναι η πρώτη φορά που από την οικογένεια του 39χρονου γίνεται λόγος για εγκληματική ενέργεια με δεδομένο όμως πως δεν εντοπίζονται εμφανή τραύματα η προσοχή των ιατροδικαστικών αρχών στρέφεται στην ασφυξία ως πιθανή αιτία θανάτου ή στον στραγγαλισμό καθώς εντοπίστηκε φθορά σε υοειδές οστό δηλαδή σε ένα οστό που βρίσκεται στη βάση της γλώσσας.

Για εγκληματική ενέργεια έκανε λόγο και ο θείος του Βασίλη Καλογήρου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην βουλευτής κ. Γιώργος Αποστολάκης. Στον επικήδειο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της τελετής στον Άγιο Αχίλλιο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σου έκοψαν βίαια και βάρβαρα το νήμα της ζωής σου. Χέρια άνομα, χέρια που τα διατάξαν άλλοι άνομοι. Μας είπαν οι ιατροδικαστές ότι ο πιθανότερος τρόπος που σου πήραν τη ζωή ήταν ένας ασφυκτικός θάνατος, ένας στραγγαλισμός ίσως”. Μάλιστα λίγο πριν ολοκληρώσει τον επικήδειο ο κ. Αποστολάκης έκανε αναφορά και στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών λέγοντας πως: «Σε φαντάζομαι Βασίλη να ζητάς και εσύ σαν τα παιδια του ματωμένου τρένου των Τεμπών οξυγόνο και αέρα για να κρατηθείς στη ζωή».

Όλες αυτές οι αναφορές “φούντωσαν” διάφορα σενάρια στην ελληνική κοινωνία για διάπραξη εγκλήματος ενώ άμεσα ήταν και τα αντανακλαστικά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου που ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του Βασίλη Καλογήρου και ζητώντας να λάβει «ο ίδιος κατάθεση της κ. Σοφίας Αποστολάκη, η οποία έχει διατυπώσει δημόσια υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ανωτέρω υιού της, προκειμένου να κατονομάσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θεωρεί υπαίτια γι’ αυτήν, προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Να εξεταστούν επίσης και ο πατέρας, καθώς και ο θείος του θανόντος».

Στις 24 Φεβρουαρίου λοιπόν η οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου μαζί με τον δικηγόρο κ. Θανάση Σανιδά βρέθηκαν στο γραφείο του Εισαγγελέα και κατέθεταν για περίπου τρεις ώρες.

Αργά το βράδυ βγήκε και ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Σανιδά αναφέροντας πως κατέθεσε τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για λογαριασμό του πατέρα του Βασίλη Καλογήρου. Κατηγορία όπως αναφέρει η ανακοίνωση “κατά κάθε υπευθύνου για την αρπαγή του στη Λάρισα και τη δολοφονία του στη συνέχεια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν η μεν την 30 -12-2024 η δε εκτιμάται κατά το πρώτο πενθήμερο του Ιανουαρίου 2025”.

Λίγες μέρες αργότερα ο συνήγορος της οικογένειας επανέρχεται με 24 ερωτήματα προς τις ανακριτικές αρχές που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με το πως ο 39χρονος βρέθηκε στο σημείο χωρίς να γίνει αντιληπτός, με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός του αλλά και το χέρι του στο οποίο φαίνονταν να είχε αφαιρεθεί κομμάτι του δαχτύλου.

Η έρευνα

Από τον Φεβρουάριο που βρέθηκε η σορός του Βασίλη Καλογήρου μέχρι την πρώτη εισαγγελική διάταξη στα τέλη Ιουλίου μεσολάβησαν έξι μήνες μέσα στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι ιστολογικές-τοξικολογικές εξετάσεις, παραδόθηκε η ιατροδικαστική έκθεση και ολοκληρώθηκε η προανακριτική έρευνα της αστυνομίας με τη συγκέντρωση βιντεοληπτικού υλικού αλλά και με πολλές καταθέσεις μαρτύρων.

Το στοιχείο κλειδί στην υπόθεση έρχεται στο τέλος Ιουνίου όταν η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας Ρουμπίνη Λεονταρή παραδίδει στις αρχές την ιατροδικαστική της έκθεση όπου εκεί αναφέρεται ως ενεργός αιτία θανάτου η θανατηφόρος υποθερμία και οι όποιες αλλοιώσεις στο σώμα καταγράφηκαν ως μεταθανάτιες. Άλλο κομβικό στοιχείο ήταν η εύρεση βιντεοληπτικού υλικού από κατάστημα στην Γιάννουλη το οποίο δείχνει τον Βασίλη Καλογήρου την ημέρα της εξαφάνισης του να περπατά μόνος με κατεύθυνση τον Τύρναβο.

Πάνω σε όλο αυτό το υλικό της δικογραφίας που σχηματίστηκε με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, το βιντεοληπτικό υλικό τις καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων και άλλων ιατρικών στοιχείων στήριξε ο εισαγγελέας πρωτοδικών την αιτιολογία του στην πολυσέλιδη διάταξη όπου αναφέρεται ως κατακλείδα πως “δεν υφίστανται κατά την κρίση μας καθόλου ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας, ούτε άλλου αδικήματος προβλεπόμενου στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικό ποινικό νόμο σε βάρος του Βασίλειου Καλογήρου και ως εκ τούτου η εκτιμηθείσα ως έγκληση (σ.σ. του πατέρα του 39χρονου) θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της…».

Η προσφυγή και η απάντηση

Τον Σεπτέμβριο ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου προσέφυγε κατά της εισαγγελικής διάταξης με την υπόθεση να ανατίθεται πλέον σε εισαγγελική λειτουργό από το Εφετείο Λάρισας. Δύο σχεδόν μήνες μετά, τέλος Νοεμβρίου, η εισαγγελέας εφετών επίσης απορρίπτει την προσφυγή επικυρώνοντας, με κάποιες παραλλαγές, το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής πως ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου ήταν αποτέλεσμα παθολογικών αιτίων, δηλαδή της υποθερμίας, και όχι κάποιας εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη βάση της πλημμελούς έρευνας των δικαστικών αρχών.