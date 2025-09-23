Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδημοσίευσε στοιχεία από την προσφυγή της κατά της εισαγγελικής διάταξης για τον θάνατο του γιου της, καθώς υποστηρίζει ότι δολοφονήθηκε.

Σε ανάρτηση στο Facebook, έγραψε:

«Τα βασικά στοιχεία της έκθεσης προσφυγής μας κατά της απορριπτικής Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με την διευκρίνιση ότι όλη τη δικογραφία την πήραμε και είδαμε τα στοιχεία της για πρώτη φορά, μετά την απορριπτική Διάταξη.

Μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε καμμία ενέργεια της Ασφάλειας Λάρισας και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας και ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας, εκτός από τις κατ’ επανάληψιν απορριπτικές πράξεις των αιτημάτων μας».

Επίσης, στην ανάρτηση αναδημοσίευε δημοσίευμα, το οποίο παρέθετε μέρος της προσφυγής.

Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η οικογένεια, υπάρχουν ερωτήματα που απορρίπτονται, αλλά «χωρίς να έχει δοθεί απάντηση» ή «πειστική».

Π.χ. Δεν έχει δοθεί βάρος σε πληροφορίες ότι ο Βασίλης Καλογήρου μπορεί να ακολούθησε διαδρομή κατά μήκος της οποίας υπήρχε καταυλισμός Ρομά, με παραβατικά άτομα που είχαν καταδικαστεί από τη μητέρα του, η οποία ήταν εισαγγελέας.

Επίσης, φέρεται να μην εξετάστηκε ενδελεχώς μαρτυρία για Ρομά που μετέφερε κάποιον νεκρό ή αναίσθητο σε καρότσα, λίγο πριν βρεθεί η σορός του Βασίλη Καλογήρου.

Επιπλέον, η οικογένεια υποστήριξε ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν «κενά», όπως η απουσία DNA της μητέρας του νεκρού από τα ρούχα του, παρότι εκείνη τα έπλενε, άρα «και θα έπρεπε να υπήρχε DNA της».