Τα μέλη της αμούστακης συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών δεν δίσταζαν συχνά-πυκνά να ανεβάζουν βίντεο από τη δράση τους στα social media. Σε αυτά έδειχναν το σκληρό πρόσωπο του κυκλώματος, με ξύλο στα απείθαρχα μέλη του, αλλά και πιο… χαλαρές στιγμές με χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κάνναβης.

Τα μέλη του κυκλώματος, υπό την ηγεσία του επονομαζόμενου «Φρατέλο» και του «Ζούμπο», έκαναν συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει, μάλιστα, στα χέρια της καταγεγραμμένες συνομιλίες που δείχνουν τις πιέσεις που ασκούσαν τα ενήλικα μέλη της εγκληματικής ομάδας στους ανήλικους συνεργούς τους.

Σε αυτές τις συνομιλίες προκύπτει ξεκάθαρα απειλή χρήσης σωματικής βίας, κάτι που αναφέρεται ξεκάθαρα στη δικογραφία ως «χρέωμα», με τον 20χρονο «Φρατέλο» και τον 19χρονο «Ζούμπο» να μην διστάζουν να χτυπήσουν άγρια τους… απείθαρχους συνεργούς τους.

Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μεταξύ των μελών:

Μέλος κυκλώματος: Έλα @@@@, που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος κυκλώματος: Ωραία, χωρίς πολλά – πολλά, έχω σχολείο, έχω το ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας, παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι τα φέρνεις.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος κυκλώματος: Σε μαξ 5 λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε 5 λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Ανήλικος: Με λεφτά όμως έτσι;

Μέλος κυκλώματος: Τα λεφτά μετά ή αύριο γιατί θα το πάω σε ένα φίλο μου.

Ανήλικος: Εεε μάλιστα…

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες κατά βάση στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκτός από τα σχολεία και τις πλατείες, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν ναρκωτικά ακόμη και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα της ευρύτερης περιοχής, με τιμές που ξεκινούσαν από τα 10 ευρώ ανά γραμμάριο κάνναβης και τα 50 ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Σημειώνεται πως σήμερα Δευτέρα 22/12 οι συλληφθέντες που πήραν προθεσμία θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.