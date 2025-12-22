Συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών ακόμη και εντός σχολικών συγκροτημάτων πραγματοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος υπό την ηγεσία του επονομαζόμενου «Φρατέλο» και του «Ζούμπο».

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τις νόμιμες συνακροάσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Μάλιστα, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες που δείχνουν τις πιέσεις που ασκούσαν τα ενήλικα μέλη της εγκληματικής ομάδας στους ανήλικους συνεργούς τους. Σε αυτές τις συνομιλίες προκύπτει ξεκάθαρα απειλή χρήσης σωματικής βίας, κάτι που αναφέρεται ξεκάθαρα στη δικογραφία ως «χρέωμα», με τον 20χρονο «Φρατέλο» και τον 19χρονο «Ζούμπο» να μην διστάζουν να χτυπήσουν άγρια τους… απείθαρχους συνεργούς τους.

Διάλογος 1

Μέλος κυκλώματος: Ποια κάγκελα ρε;

Ανήλικος: Στο σχολείο, στα κάγκελα.

Μέλος κυκλώματος: Α, στο πάρκο του Μ. νόμιζα εγώ ρε καμένε.

Ανήλικος: Τι λες ρε;

Μέλος κυκλώματος: Ποιο σχολείο ρε @@@@; Το σχολείο το έχεις παρατήσει εδώ και πολλά χρόνια εσύ.

Ανήλικος: Όχι μπρο, σχολείο είμαι… Δεν μπορώ στο σπίτι του Μ.

Μέλος κυκλώματος: Ακούς; Το σχολείο δεν είναι για εμάς, έτσι τα φέρνει η ζωή.

Διάλογος 2

Μέλος κυκλώματος: Έλα @@@@, που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος κυκλώματος: Ωραία, χωρίς πολλά – πολλά, έχω σχολείο, έχω το ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας, παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι τα φέρνεις.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος κυκλώματος: Σε μαξ 5 λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε 5 λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Ανήλικος: Με λεφτά όμως έτσι;

Μέλος κυκλώματος: Τα λεφτά μετά ή αύριο γιατί θα το πάω σε ένα φίλο μου.

Ανήλικος: Εεε μάλιστα…

Διάλογος 3

Μέλος κυκλώματος: Που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος κυκλώματος: Στις 6 του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις να ξέρεις ε…

Ανήλικος: Πώς;

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες κατά βάση στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκτός από τα σχολεία και τις πλατείες, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν ναρκωτικά ακόμη και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα της ευρύτερης περιοχής, με τιμές που ξεκινούσαν από τα 10 ευρώ ανά γραμμάριο κάνναβης και τα 50 ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Διάλογος 4

Αρχηγικό μέλος: Πόσα θα μου φέρεις δηλαδή σήμερα;

Μέλος κυκλώματος: Μακάρι 100 αλλά σίγουρα είναι τα 50.

Αρχηγικό μέλος: Χα χα ούτε καν.

Μέλος: Ε;

Αρχηγικό μέλος: Το 50 τότε πρέπει να πάρεις και ένα μάθημα γεια. Γιατί έχεις αργήσει ήδη πάρα που έχουν περάσει και η ημερομηνία που βάλαμε και χρωστάς και 200 ευρώ και δεν τα έχεις μαζέψει ακόμα και πηγαίνεις και δουλειά και δεν τα έχεις μαζέψει θα σε @@@@.

Μέλος κυκλώματος: Δεν μπορούσα, δουλειά πήγα.

Σήμερα Δευτέρα 22/12 οι συλληφθέντες που πήραν προθεσμία θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.