Απανωτά «πλήγματα» δέχονται οι «τηλεοπτικοί» πειρατές! Σε συνέχεια των επιχειρήσεων που έγιναν την περασμένη εβδομάδα σε Αιτωλικό και Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε από τις αρχές εκτεταμένη και άρτια συντονισμένη επιχείρηση στην Κρήτη, με εφόδους αυτή τη φορά σε καφετέριες στην περιοχή της Σητείας. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ σε βάρος τους σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες τόσο για το ποινικό σκέλος όσο και για την επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων που φτάνουν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.

Μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στα καταστήματα αυτά, κάνουν λόγο ότι έμειναν «στήλη άλατος», αφού είχαν πάει στις καφετέριες να παρακολουθήσουν αγώνες και κατέληξαν να χάνουν όλα τα παιχνίδια, μετά την διακοπή της παράνομης προβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες αναπαρήγαγαν συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω παράνομων συνδέσεων, εκθέτοντας δημόσια αγώνες και προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια. Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν αν θα καλέσουν για κατάθεση και τους θεατές-θαμώνες των εν λόγω καταστημάτων, οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί κατά τη διάρκεια των παράνομων προβολών. Οι έλεγχοι δεν ήταν τυχαίοι, αφού βασίστηκαν σε στοχευμένες πληροφορίες και καταγγελίες. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το παιχνίδι έχει αλλάξει οριστικά. Ουδείς πλέον είναι διατεθειμένος να υπομείνει παράνομες συμπεριφορές, οι οποίες νοθεύουν ευθέως τον υγιή ανταγωνισμό στο χώρο της εστίασης.

Παράλληλα, με τις συλλήψεις των τελικών χρηστών, άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και για τους μεταπωλητές πειρατικών συνδρομών σε όλο το νησί της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο, σύμφωνα με μελέτες, αποφέρει παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από την παράνομη αναμετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου. Ανήσυχοι τώρα φαίνεται να είναι οι καταστηματάρχες της εστίασης σε όλη την Κρήτη, φοβούμενοι το ενδεχόμενο να βρεθούν και αυτοί στα ψηφιακά πελατολόγια των πειρατικών κυκλωμάτων που μαίνονται στο νησί.