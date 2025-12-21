Ένα σίγουρα ασυνήθιστο street party πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λαμπρινή.

Το πολυσυζητημένο street party του δήμου Αθηναίων, το οποίο στα επίσημα δελτία Τύπου και στα social media παρουσιαζόταν με σαφήνεια ως εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε –όπως μαρτυρούν τα δεκάδες stories που κατέκλυσαν το Instagram– να εκτυλίσσεται κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

Η κονσόλα του DJ τοποθετήθηκε στο πλατύσκαλο της εκκλησίας, τα φωτορυθμικά φώτιζαν διάφορα σημεία του ναού και η εικόνα παρέπεμπε περισσότερο σε rave party με μεταφυσικό υπόβαθρο παρά σε μια τυπική αστική πολιτιστική δράση.

Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί εκ των οποίων έδειχναν εμφανώς σε κατάσταση έντονης ευθυμίας, ανέβαιναν τα σκαλιά, χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και φρόντιζαν να αποτυπώσουν το σουρεαλιστικό σκηνικό για τα social media τους.

Οι λεζάντες έδιναν τον τόνο: «Holy Christ», «divine vibes», «blessed party». Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στο αρχικό αφήγημα της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, επρόκειτο για δράση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ενταγμένη στο City Festival, με στόχο την ανάδειξη της Λαμπρινής σε νέο «hot spot» της ηλεκτρονικής σκηνής.

Το Enteka Athens θα έδινε τον παλμό, η γειτονιά θα «ηλεκτριζόταν» και όλα θα εξελίσσονταν ομαλά σε δημόσιο χώρο.

Στην πράξη, όμως, ο δημόσιος χώρος μετακινήθηκε λίγα μέτρα ψηλότερα, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του ναού. Έτσι, αντί για ένα απλό street party, η Αθήνα απέκτησε –μάλλον άθελά της– το πρώτο της «εκκλησιαστικό rave», με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ελεύθερη είσοδο και φόντο μια εκκλησία που πιθανότατα δεν είχε ενημερωθεί ότι θα αποτελούσε σκηνικό για το πιο φορτισμένο ηλεκτρονικά πάρτι της χρονιάς.

Σε μια πόλη που συχνά δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τα όρια ανάμεσα στο καινοτόμο και το αμήχανο, το συγκεκριμένο βράδυ προστέθηκε ως ακόμη ένα στιγμιότυπο αστικής σουρεαλιστικής κανονικότητας.