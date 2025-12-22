Ο τελικός του ιταλικού Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Νάπολι και Μπολόνια ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (22/12).

Η πρωταθλήτρια Νάπολι κοντράρεται με την κυπελλούχο Μπολόνια στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ιταλία, ενώ δράση έχουμε και στη Stoiximan Super League με τον Λεβαδειακό να κοντράρεται εκτός έδρας με τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Ζάμπια Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός Super League

20:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Πόρτο Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μπολόνια Super Cup Ιταλίας Τελικός

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Εσπανιόλ La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Φαμαλικάο Liga Portugal