Ένα ηχητικό ντοκουμέντο από έναν «ανατριχιαστικό» διάλογο ανάμεσα σε πιλότο και τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) επανήλθε στο προσκήνιο, προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις, έπειτα από ένα παράξενο περιστατικό στον εναέριο χώρο του Ρόουντ Άιλαντ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το απόσπασμα καταγράφει τη στιγμή που πιλότος αναφέρει την παρουσία ενός αγνώστου ιπτάμενου αντικειμένου (UFO), με την αντίδραση του ATC να γίνεται γρήγορα viral, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Στο βίντεο, που περιλαμβάνει ζωντανή ηχογράφηση συνομιλιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αναρτήθηκε στο YouTube τον Οκτώβριο από το κανάλι VASAviation, ακούγεται ο πιλότος να ενημερώνει το έδαφος πως παρατηρεί ένα μυστηριώδες αντικείμενο να αιωρείται δίπλα στο αεροσκάφος του. «Φαίνεται να στέκεται ακίνητο», λέει χαρακτηριστικά, ενώ το περιγράφει ως «ένα μικρό, ασημί κυλινδρικό αντικείμενο», παρομοιάζοντάς το με μεταλλικό δοχείο.

Pilot reports ‘silver cannister’ UFO feet from his plane during ‘creepy’ air traffic control call: ‘Good luck with the aliens’ https://t.co/SFSsiHNpFg pic.twitter.com/CsrDc8PigS — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Ο πιλότος πετούσε ένα Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II, αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει έως πέντε επιβάτες, και βρισκόταν σε ύψος περίπου 3.500 ποδιών. Σύμφωνα με την περιγραφή του, το αντικείμενο βρέθηκε μόλις λίγα μέτρα από το φτερό του αεροπλάνου. «Ήταν ακριβώς δίπλα στο άκρο του φτερού μας. Ένα μικρό ασημί δοχείο», ανέφερε, τονίζοντας την εγγύτητα και τη σταθερότητά του στον αέρα.

Όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απάντησαν ότι δεν γνώριζαν τι θα μπορούσε να είναι και ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες, ο πιλότος εξήγησε ότι το αντικείμενο δεν φαινόταν να είναι συνδεδεμένο με κάποιο άλλο μέσο. Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να πρόκειται για drone ή μπαλόνι, απάντησε πως δεν έμοιαζε με τίποτα τέτοιο και ότι απλώς «αιωρούταν» στον αέρα, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα «εντυπωσιακό».

Η αντίδραση από το έδαφος δεν άργησε. «Ανατριχιαστικό!», ακούγεται να λέει μέλος του ATC, ενώ ένας άλλος ελεγκτής πρόσθεσε με χιούμορ: «Καλή τύχη με τους εξωγήινους!».

Το περιστατικό εκτιμάται ότι σημειώθηκε περίπου την ίδια περίοδο με την ανάρτηση του βίντεο, στις 27 Οκτωβρίου. Το ηχητικό απόσπασμα έχει έκτοτε αναπαραχθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με το συμβάν.