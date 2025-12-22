Με τη διπλή του κίνηση τον Οκτώβριο, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τις υπογραφές των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών της φετινής Κηφισιάς, του Ανδρέα Τέττεη και του Παύλου Παντελίδη. Σύμφωνα με τα όσα είχαν συμφωνηθεί αρχικά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Έλληνας επιθετικός επρόκειτο να ενταχθεί στο «Τριφύλλι» τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ ο διεθνής εξτρέμ είχε προγραμματιστεί να φορέσει τα πράσινα το καλοκαίρι του 2026.

Ωστόσο, στο τραπέζι βρίσκεται πλέον σοβαρά και το ενδεχόμενο να επισπευσθεί η άφιξη του Παντελίδη, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Στην πράξη, η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους «πράσινους», οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φέρουν από τώρα τον 23χρονο ακραίο επιθετικό στην ομάδα. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με έντονη παρουσία στο σκοράρισμα, ένα στοιχείο που μέχρι στιγμής δεν προσφέρουν στον επιθυμητό βαθμό οι εξτρέμ που έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ. Άλλωστε, το ταλέντο του αποτυπώθηκε και στον αγώνα του Σαββάτου στον Πειραιά κόντρα στον Ολυμπιακό.