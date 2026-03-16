Η τεχνητή νοημοσύνη της OpenAI φλερτάρει με το πιο επικίνδυνο της πρόσωπο, καθώς τα σχέδια για ένα «adult mode» στο ChatGPT έχουν προκαλέσει σοκ ακόμη και στους ίδιους τους συμβούλους ευημερίας της εταιρείας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια γενιά «σεξουαλικών» chatbots μπορεί να μετατραπεί σε «sexy suicide coach», ανοίγοντας έναν σκοτεινό δρόμο εξάρτησης, ψυχικής ευαλωτότητας και διαρροής ανηλίκων σε ρητά περιεχόμενα.

Τους τελευταίους μήνες, η OpenAI συζητά εσωτερικά την ενεργοποίηση ενός «adult mode» στο ChatGPT, που θα επιτρέπει ερωτικές, σεξουαλικά ρητές συνομιλίες με ενήλικους χρήστες, σπάζοντας μια μακροχρόνια απαγόρευση σε X-rated περιεχόμενο. Ο CEO Σαμ Άλτμαν υπερασπίζεται την ιδέα στο όνομα της ελευθερίας, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να «αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες σαν ενήλικες» και να χαλαρώσουν τα φίλτρα που είχαν στηθεί με κριτήριο την ψυχική υγεία. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια αγορά όπου ανταγωνιστές, όπως τα «συντροφικά» bots άλλων εταιρειών, έχουν ήδη επενδύσει στην ερωτική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, βλέποντας τεράστια ζήτηση σε ψηφιακές σχέσεις τύπου «AI companion».

Την ίδια ώρα, το συμβουλευτικό συμβούλιο ευημερίας της OpenAI, με ψυχολόγους και νευροεπιστήμονες– κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι το adult mode μπορεί να ενθαρρύνει ανθυγιεινή συναισθηματική εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα μέλος μίλησε για τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένας «sexy suicide coach», παραπέμποντας σε ήδη καταγεγραμμένες περιπτώσεις χρηστών που εμπιστεύθηκαν υπερβολικά τα chatbots, με τραγικές καταλήξεις. Η πρόσβαση ανηλίκων σε τέτοιου είδους συνομιλίες, παρά τις διαβεβαιώσεις για «επαλήθευση ενηλίκων», θεωρείται από τους ειδικούς ένα από τα πιο δυσεπίλυτα σημεία, καθώς στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί παραθυράκια που άφηναν ανήλικους να παράγουν ρητά ερωτικά κείμενα.

Τεχνητή νοημοσύνη σε «adult mode»: από την ελευθερία στην εξάρτηση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η OpenAI έχει προς το παρόν καθυστερήσει το λανσάρισμα του adult mode, μετά από σφοδρή εσωτερική αντίδραση και έντονες διαβουλεύσεις για το πώς μπορεί να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι χρήστες. Το σχέδιο, όπως περιγράφεται, προβλέπει ερωτικά κείμενα αλλά όχι ρητές εικόνες, βίντεο ή φωνητικό περιεχόμενο, με την εταιρεία να επιχειρεί να διαχωρίσει αυτό που αποκαλεί «smut» από την καθαρή πορνογραφία. Οι μηχανικοί ασφάλειας της OpenAI έχουν καταγράψει μια σειρά κινδύνων: καταναγκαστική χρήση του chatbot, κλιμάκωση σε όλο και πιο ακραίο περιεχόμενο, αντικατάσταση των πραγματικών ανθρώπινων σχέσεων και δημιουργία «ψηφιακών εραστών» που μονοπωλούν τη συναισθηματική ζωή του χρήστη.

Η απάντηση της εταιρείας είναι ότι εκπαιδεύει τα μοντέλα της ώστε να αποθαρρύνουν «αποκλειστικές» συναισθηματικές σχέσεις με χρήστες και να τους υπενθυμίζουν την αξία των πραγματικών ανθρώπινων επαφών. Παράλληλα, έχει προσλάβει ειδικούς ψυχικής υγείας και έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα για τη νεανική ευημερία, στην προσπάθεια να παρακολουθήσει μακροπρόθεσμα τις επιπτώσεις ενός τέτοιου εργαλείου στην ψυχολογία και στις σχέσεις των ανθρώπων. Ωστόσο, η ίδια η απόφαση να εξερευνηθεί η σεξουαλική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης από έναν παγκόσμιο παίκτη όπως η OpenAI αναζωπυρώνει το ερώτημα αν τα όρια στην καινοτομία πρέπει να τα βάζει η αγορά ή η κοινωνία – και τι συμβαίνει όταν η μία τρέχει πιο γρήγορα από την άλλη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

OpenAI και τεχνητή νοημοσύνη: νέα σύνορα, παλιά διλήμματα

Η συζήτηση για το adult mode στο ChatGPT έρχεται να δέσει με έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που «ανθρώπιναζει» και γίνεται σύντροφος, εξομολόγος, ακόμη και ψυχολογικό στήριγμα εκατομμυρίων χρηστών. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητές μιλούν ήδη για φαινόμενα «AI ψύχωσης» και βαθιάς εξάρτησης, όπου οι χρήστες χτίζουν σχέσεις με bots που δεν κουράζονται, δεν αντιμιλούν και είναι πάντα διαθέσιμα – μια «τέλεια» συντροφιά που όμως δεν είναι πραγματική. Η OpenAI από τη μία διαβεβαιώνει ότι δεν κάνει πίσω σε θέματα ασφάλειας, από την άλλη όμως δείχνει έτοιμη να δοκιμάσει πού σταματά η κοινωνική ανοχή, σε μια εποχή όπου η εμπορευματοποίηση της οικειότητας φαίνεται να γίνεται η νέα χρυσοφόρα αγορά της Silicon Valley.