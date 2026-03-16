Η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου, επικρατώντας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος χάντμπολ, με 26-18 της Αναγέννησης Άρτας.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε έτσι το 8ο τρόπαιο της ιστορίας του στο συγκεκριμένο τμήμα και επέστρεψε στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το 2024 και πλέον βρίσκεται μόνος δεύτερος στη λίστα των ομάδων με τους περισσότερους τίτλους, ξεπερνώντας ΓΕ Βέροιας και Νέα Ιωνία που έχουν από επτά.

Οι «ασπρόμαυρες» έχουν κατακτήσει ακόμη το Κύπελλο το 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2024, ενώ σε λίγες εβδομάδες ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, καθώς ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926.

Παρουσία 1.000 θεατών στο κλειστό γυμναστήριο Κωστακιών Άρτας ο ΠΑΟΚ είχε κορυφαία παίκτρια την Ολίνα Ανδρίτσου, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ με επτά τέρματα.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-9, 11-9, 14-10, 15-11 (ημίχρονο), 17-13, 18-14, 20-14, 22-15, 25-17, 26-18.

ΠΑΟΚ: Τσικνάκη, Κερλίδη 1, Ε. Τροχίδου 5, Μεντεσίδου 3, Γκάτζιου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη, Μενέζες 1, Ανδρίτσου 7, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 5, Σελεμίδου 1, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ: Βασίλα, Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 3, Σάντος, Νούλα, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Σαϊντοβα, Κωστοπούλου 3, Λουξεμπούργκο 3, Σίλβα, Νικολάου, Προκοπίδου 4, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 1.