Το προσεχές διάστημα η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων δίνει δύο κρίσιμα παιχνίδια στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του EURO 2027.

Για το λόγο αυτό ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης πήρε στην αποστολή τον Χαράλαμπο Κωστούλα για τα παιχνίδια με Μάλτα και Γεωργία.

Ο επιθετικός της Μπράιτον έχει αγωνιστεί δύο φορές με την Εθνική Ανδρών με την Σκωτία και την Λευκορωσία, ωστόσο αποφασίστηκε να ενισχύσει τις προσπάθειες της Ελπίδων που δίνει επίσημα παιχνίδια, σε αντίθεση με την Ανδρών που δίνει φιλικά.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης.