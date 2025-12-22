Ως προς την πιθανότητα καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Δημοκρατία έχουμε και όποιος θέλει να κάνει κόμμα μπορεί να κάνει κόμμα. Η κ. Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της. Τι εννοώ με αυτό; Βγαίνει τη Δευτέρα λέει θα κάνει κόμμα, βγαίνει την Τρίτη λέει με παρεξήγησαν, Τετάρτη λέει τελικά θα κάνω κόμμα, Πέμπτη λέει δεν θα κάνει ακριβώς κόμμα, Παρασκευή λέει θα κάνει τελικά κόμμα. Αν θέλει να κάνει κόμμα, δικαίωμά της αναφαίρετο», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ κληθείς να σχολιάσει την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών, ο υπουργός ενημέρωσε πως αν κάποιος κάνει ανώνυμη καταγγελία στην ΑΑΔΕ, τότε η ΑΑΔΕ κάνει υποχρεωτικά έλεγχο. «Εδώ έχουμε ένα κύριο Πλακιά που έχει κάνει 15 αναρτήσεις και κατηγορεί τον Σύλλογο Τεμπών για κακοδιαχείριση. Είναι απίθανο κάποιος να έλεγξε το tweet και να είπε “πάω να ελέγξω τι λέει”; Δηλαδή αυτό σημαίνει κυνηγάει η κυβέρνηση την Καρυστιανού; Ας τα βρει με τον Πλακιά. Από κει και πέρα, δεν κατάλαβα, εξαιρείται κανείς από τον νόμο στην Ελλάδα;»

«Η Κωνσταντοπούλου τσακώνεται μέχρι και με τον καφετζή που φέρνει το νερό»

Ο υπουργός σχολίασε, μεταξύ άλλων, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι η ίδια «δεν καταλαβαίνει από Χριστούγεννα και γιορτές, δεν νομίζω πως επηρεάζεται από τέτοια ταπεινά πράγματα».

«Δεν έχω καμία κόντρα με την κ. Κωνσταντοπούλου. Μου είναι σχεδόν αδιάφορο πια και είναι και πολύ κουραστική. Η ίδια είναι σε μια μεγάλη ψυχολογική πίεση. Πιστεύω ότι το κυριότερό της πρόβλημα είναι το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού, όχι τόσο το κόμμα Τσίπρα. Αντιλαμβάνεται ότι με κόμμα Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα όλη της η δημοσκοπική ευφορία μπορεί να πάει περίπατο κι αυτό της έχει φέρει εκνευρισμό πολύ μεγάλο. Συμπεριφέρεται με τρόπο από χυδαίο έως πολύ χυδαίο», όπως είπε κάνοντας λόγο για μια εικόνα παρακμής.

«Με δηλητήριο και τοξικότητα δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνω πάρα πολλοί την επικροτούν, τα έχουμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα με σεισάχθεια και κλαίγανε μετά όμως έξω από τις τράπεζες. Δεν είναι μαγκιά να είσαι χυδαίος, ούτε κανένα αποτέλεσμα παράγει, ούτε καμιά διαφθορά καταπολεμάει. Το να ξεφύγεις είναι κάτι που μπορεί να συμβεί – κι εγώ έχω ξεφύγει. Η Κωνσταντοπούλου με το που μπαίνει στη Βουλή τσακώνεται με μένα, τη Συρεγγέλα, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Λαμπρούλη του ΚΚΕ, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Μηταράκη, με τον καφετζή που φέρνει το νερό, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τσακώνεται».